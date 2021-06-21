Басков «освободил» владельца Green из СИЗО КГБ за $15 млн?

телеграм-канале. Кирейков был задержан в начале февраля 2021 года с подачи Лукашенко. Выход на свободу ему обеспечил никто иной, как Дмитрий Басков, утверждает журналист Нашей Нивы Артем Горбацевич в своем





«По слухам в деловых кругах, Кирейкову за выход пришлось вывалить в общем около $15 млн долларов, из которых те же $5 млн долларов - Баскову и Кагановичу «на Динамо», 8 миллионов долларов - в «президентский спортивный клуб», $2 миллиона – компенсация «ущерба» для переквалификации статьи и изменении меры пресечения», - говорится в сообщении.













График платежей Кирейков получил на выходе из СИЗО.





«Ради справедливости следует сказать, что фыркали и банки», кредитующие строительство на месте Червеньского рынка – если бы Кирейков не вышел, то в котлован пришлось бы запускать карасей», - также отмечает Горбацевич.





Примечательно, но в чате «Совбелии» появился пост о том, что Басков выиграл $5 млн в лотерею «Миг удачи: слон и кошки» с комментарием от самого Баскова «Деньги так и липнут к рукам…».



