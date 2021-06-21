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Евро-2020: Сборная Украины проиграла сборной Австрии (0:1)

21.06.2021 21:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У Украины 1 удар в створ в матче с Австрией, 0 – во втором тайме

Команда тренера Андрея Шевченко нанесла всего один удар в створ ворот за игру. Это сделал Николай Шапаренко в первом тайме.



Во втором тайме у украинской сборной не было ударов в створ. Всего в сторону ворот Украина пробила 5 раз.
 
 
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У Украины 1 удар в створ в матче с Австрией, 0 – во втором тайме
 
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