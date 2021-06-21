Евро-2020: Сборная Украины проиграла сборной Австрии (0:1)

Команда тренера Андрея Шевченко нанесла всего один удар в створ ворот за игру. Это сделал Николай Шапаренко в первом тайме.













Во втором тайме у украинской сборной не было ударов в створ. Всего в сторону ворот Украина пробила 5 раз.







