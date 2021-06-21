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Евро-2020: Сборная Украины проиграла сборной Австрии (0:1)
Источник материала: Партизан
У Украины 1 удар в створ в матче с Австрией, 0 – во втором тайме
Команда тренера Андрея Шевченко нанесла всего один удар в створ ворот за игру. Это сделал Николай Шапаренко в первом тайме.
Во втором тайме у украинской сборной не было ударов в створ. Всего в сторону ворот Украина пробила 5 раз.
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У Украины 1 удар в створ в матче с Австрией, 0 – во втором тайме
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