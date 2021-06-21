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Масштабные мероприятия пройдут сегодня ночью в Брестской крепости

21.06.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В 3:30 там начнется митинг-реквием, на котором вспомнят подвиг защитников. На рассвете, в 5:00, в крепости пройдет военно-историческая реконструкция. Ее участники воссоздадут элементы реальных боев за легендарную цитадель. Белтелерадикомпания начнет прямую трансляцию одновременно с 17 камер, нескольких дронов и 2 передвижных телевизионных станций, размещенных по всему периметру мемориала "Брестская крепость-герой". Реконструкцию трагической ночи мы покажем в малейших деталях.

22 июня вечером возле цитадели - кульминация памятных мероприятий. Участие примет и наш Президент. На закате состоится возложение венка к Вечному огню в мемориальном комплексе. В Бресте Александр Лукашенко выступит с речью у стен героической крепости. Состоится концерт - посвящение героям. Все покажем в прямом эфире. Начало в 20:55.

 
Теги: Брест
 
 
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В 3:30 там начнется митинг-реквием, на котором вспомнят подвиг защитников. На рассвете, в 5:00, в крепости пройдет военно-историческая реконструкция. Ее участники...
 
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