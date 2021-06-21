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Санкции против режима Лукашенко ударили по российскому бизнесу

21.06.2021 22:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Санкции ЕС против режима Лукашенко ударили по российскому бизнесу. Котировки акций сети магазинов электроники «М.Видео» снизились на 4,5 процента, сообщается на сайте Московской биржи 21 июня.

Санкции против режима Лукашенко ударили по российскому бизнесу
Фото: togliatti.atrium-parkhouse.ru

Падение произошло на фоне сообщения Евросоюза о введении новых санкций в отношении белорусских физических и юридических лиц. Под ограничения также попал владелец «М.Видео» россиянин Михаил Гуцериев.

Гуцериев известен в качестве бизнес-партнера Минска в нефтяной отрасли. Бизнесмен владеет нефтяной компанией «Русснефть».

Поводом для санкций стали нарушение прав человека, а также принудительная посадка самолета ирландской Ryanair в аэропорту Минска 23 мая.

 
Теги: Минск
 
 
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Санкции ЕС против режима Лукашенко ударили по российскому бизнесу. Котировки акций сети магазинов электроники «М.Видео» снизились на 4,5 процента, сообщается на...
 
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