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Тростенец, Хатынь, Буйничское поле. Где ещё в Беларуси пройдут памятные митинги 22 июня?

21.06.2021 22:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Помнить, чтобы никогда не повторить. 22 июня, в день начала Великой Отечественной, в Беларуси пройдет всеобщая минута молчания в память о тех, кто встал на защиту Отечества и боролся за мирную жизнь будущих поколений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Присоединиться к общенациональной акции можно будет в каждом уголке страны. Ровно в 12:00, где бы вы ни были, остановитесь и помолчите.

Тростенец, Хатынь, Буйничское поле. Где ещё в Беларуси пройдут памятные митинги 22 июня?

В Минске митинг-реквием в полдень пройдет в мемориальном комплексе «Тростенец», который в страшные годы войны был крупнейшим лагерем смерти на территории Беларуси. В Тростенце, по официальным данным, были зверски убиты свыше 206 тысяч человек. Еще один символ вечной памяти и скорби белорусского народа не останется в стороне от акции. В «Хатыни» также пройдет памятный митинг с минутой молчания.

Тростенец, Хатынь, Буйничское поле. Где ещё в Беларуси пройдут памятные митинги 22 июня?

Гомельчане 22 июня в полдень соберутся у Вечного огня на площади Труда. В Гродно память тех, кто воевал за мирное небо, почтят в парке имени Жилибера. А в Брестской области центральной площадкой акции, помимо Брестской крепости, станет агрогородок Лесная в Барановичском районе. У братской могилы проведут акцию памяти.

Тростенец, Хатынь, Буйничское поле. Где ещё в Беларуси пройдут памятные митинги 22 июня?

В Могилеве основные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала войны, пройдут в мемориальном комплексе «Буйничское поле». В 1941-м в этом месте проходила линия советской обороны и шла сложная борьба за Могилев. В результате место стало символом отваги советских солдат. Еще одно мероприятие состоится в Бобруйской крепости у братской могилы. Во время Великой Отечественной в цитадели существовал немецкий концлагерь для советских военнопленных, где погибли около 40 тысяч солдат и столько же мирных жителей.

Тростенец, Хатынь, Буйничское поле. Где ещё в Беларуси пройдут памятные митинги 22 июня?

А вот в северном регионе центральной площадкой акции станет Витебск, а именно площадь Победы. Участники мероприятия зажгут лампады от Вечного огня и будут передавать их друг другу по цепочке.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Помнить, чтобы никогда не повторить. 22 июня, в день начала Великой Отечественной, в Беларуси пройдет всеобщая минута молчания в память о тех, кто...
 
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