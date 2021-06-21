«Я испугалась за свою страну». Она бросила работу бухгалтером и создала историко-патриотический клуб

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу « По существу ».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мария, расскажите, почему август 2020 года стал для вас неким этапом изменения? Вы стали общественницей, вы стали участвовать в автопробегах, акциях. Что вас подтолкнуло к этому?





Мария Лапуцкая, методист историко-патриотического клуба военной реконструкции «Будем помнить»:

Август повлиял, в принципе, на всю мою жизнь. Я вообще по профессии главный бухгалтер, работала в налоговой инспекции. Именно эти события, наверное, подтолкнули к общественной деятельности. Стала все больше погружаться в историю, в изучение каких-то политических процессов. В какой-то момент рассталась с бухгалтерией, перешли с Алексеем в стадию, наверное, общественной деятельности – создали свой клуб «Будем помнить». Почувствовали сами, что необходимо что-то менять.

Кирилл Казаков:

У вас было ощущение предвоенного положения? В 1941 году специалисты так называемые чувствовали и понимали, что будет война. В 2020-м тоже специалисты, те, кто хотел совершить этот переворот, они действительно чувствовали. А вот вы как главный бухгалтер, как просто гражданка Беларуси, которая жила в спокойной стране, и вдруг резко – бах! – и у вас чуть ли не война под носом.





Мария Лапуцкая:

Я испугалась за свою страну, в которой родилась, выросла. И поняла, что каждый человек в силу своих способностей, возможностей должен как-то себя проявить и встать на защиту страны. Создала свой Telegram-канал, в котором очень много информации именно по патриотизму. Поняла, что нужно работать с молодежью, так как основная информационная война ударила по ним. Видно было, как они выходят неосознанно на акции протеста.

Кирилл Казаков:

В вашем клубе же состоят не только девушки, правильно?





Мария Лапуцкая:

Конечно.

Кирилл Казаков:

Те парни, которые вместе с вами и точно так же убежденно говорят о том, что спасали страну, что испугались, что страна исчезнет – как вы думаете, они не убегут?

Мария Лапуцкая:

Наверное, те люди, которые приходят в клуб историко-патриотический, не только погружаются в патриотические чувства, в чувство любви к родине. Они погружаются глубоко в историю. Они примеряют это все на себя. Действительно, некоторые задают вопрос: сможем ли мы так же, как наши деды воевали в Великую Отечественную войну? Сможем ли мы какой-то героический поступок совершить?





Кирилл Казаков:

Судя по поступкам минского ОМОНа, я скажу, что смогут. Как минимум то, что сделали они в августе – они остановили эту агрессию.

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