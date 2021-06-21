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«Почему они посиневшими пальцами держатся за свой бчбшный флаг?»

21.06.2021 22:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».

«Почему они посиневшими пальцами держатся за свой бчбшный флаг?»

Сергей Гамолко, член совета Военно-научного общества:
Здесь такой вопрос: почему они посиневшими пальцами держатся за свой бчбшный флаг? Ведь понятно любому, что это флаг, который скомпрометирован везде, за ним нет ничего. Ни святого, ни хорошего – ничего. Но они держатся за него до конца посиневшими пальцами – это их выражение. Почему? Очень просто. Потому что если пойти под этот флаг, все наши дедушки-герои, вся наша историческая память перечеркиваются. Все, они уже больше не герои, о них надо забыть. Кто становится героями? Те, кто воевал под этими флагами, это кто? Полицаи, изменники родины.

«Почему они посиневшими пальцами держатся за свой бчбшный флаг?»

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Хорошо, вам скажут те, кто живет сейчас в Украине: мы же живем под этим красно-черным, желто-синим?

Сергей Гамолко:
Украина была на момент развала СССР 52 миллиона, сейчас, по официальным данным, 29. Это геноцид.

Кирилл Казаков:
Геноцид, я согласен.

Сергей Гамолко:
Закончу мысль. Под этим бчбшным флагом хорошо пойти в Польшу, под ним хорошо пойти под пана. У них красно-белый, и здесь красно-белый – и замечательно, и мы один народ, одна нация, пан будет нами рулить, все хорошо. Потеря независимости, потеря нации.

«Почему они посиневшими пальцами держатся за свой бчбшный флаг?»

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Это у нас уже было, поэтому не стоит к этому возвращаться. Возвращаемся к истории, которую надо внимательно... не только перелистывать страницы, но на всякий случай вникать в содержательную часть, что-то же там написано. Ведь одно и то же можно сказать различными словами. С одной стороны, как говорят в Польше на сегодняшний момент, Восточные Кресы и прекрасное присоединение. С другой стороны, кто знает это направление, – панская Польша и, извините, уничтожение белорусского народа. Береза-Картузская и некоторые другие направления, не будем расшифровывать.

Кирилл Казаков:
Да, это первый концлагерь на территории Беларуси появился.

Николай Бузин:
А мы все говорим, что немцы тут первыми и так далее. Были и до них. И главное – история должна быть, история должна делаться. И она делается нами с вами, нацией, государством. И никоим образом нельзя отдать эту возможность в чьи-либо другие руки. Наверное, так.

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Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не...
 
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