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В Беларуси растёт число несчастных случаев на воде. Комментарий МВД

21.06.2021 22:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси растёт число несчастных случаев на воде. Комментарий МВД

В жаркие дни многие устремляются к воде. В связи с чем спасатели перешли на усиленный контроль за отдыхающими.

К сожалению, вода не прощает ошибок. За минувшую неделю в Беларуси утонули 30 человек, 23 из них – только за прошедшие выходные. В оперативных сводках люди разного возраста. Точные причины всех трагедий установят следователи и эксперты. Вместе с тем наиболее часто к гибели ведет банальная неосторожность.

В Беларуси растёт число несчастных случаев на воде. Комментарий МВД

В ОСВОД напоминают об опасности купания на необорудованных пляжах. Постоянный присмотр должен быть за детьми. И никакого алкоголя.

В Беларуси растёт число несчастных случаев на воде. Комментарий МВД

Дмитрий Курьян, вриод начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:
С наступлением жаркой погоды увеличилось число граждан, стремящихся отдохнуть на природе и у водоемов. В связи с этим сотрудники милиции предпринимают усиленные меры по обеспечению личной, имущественной и дорожной безопасности граждан. К курортным зонам приближены дополнительно экипажи ГАИ, увеличено количество патрульных нарядов. Совместно с представителями МЧС и ОСВОД проводятся постоянно рейдовые мероприятия. К сожалению, приходится констатировать, что для многих граждан отдых на берегу, у водоема неразрывно связан с употреблением алкогольных напитков. Только за минувшие выходные сотрудниками милиции было выявлено более 300 подобных нарушений.

 
 
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В жаркие дни многие устремляются к...
 
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