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В Беларуси растёт число несчастных случаев на воде. Комментарий МВД
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В жаркие дни многие устремляются к воде. В связи с чем спасатели перешли на усиленный контроль за отдыхающими.
К сожалению, вода не прощает ошибок. За минувшую неделю в Беларуси утонули 30 человек, 23 из них – только за прошедшие выходные. В оперативных сводках люди разного возраста. Точные причины всех трагедий установят следователи и эксперты. Вместе с тем наиболее часто к гибели ведет банальная неосторожность.
В ОСВОД напоминают об опасности купания на необорудованных пляжах. Постоянный присмотр должен быть за детьми. И никакого алкоголя.
Дмитрий Курьян, вриод начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В жаркие дни многие устремляются к...
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