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Максимум визуализации и погружения. Брест переносит в предвоенный вечер июня 1941-го

21.06.2021 22:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Город, в котором начиналась война. Особое внимание в эти дни к Бресту и легендарной цитадели. Здесь проходят мероприятия, посвященные 80-летию трагической даты – начала Великой Отечественной войны. Интересная особенность 2021 года – максимум визуализации и погружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пешеходная улица Советская, словно машина времени, перенесла горожан и гостей города в предвоенный вечер июня 1941-го года. Важно помнить каждого героя той войны. Такова главная цель и патриотической акции «Сад памяти», которая объединила более полусотни государств. Волонтеры, активисты, медийные персоны высаживали в своих городах хвойные деревья. Теперь их несколько миллионов.

Что сейчас происходит в легендарной фортеции? Узнаем у Вероники Кудринецкой.

Максимум визуализации и погружения. Брест переносит в предвоенный вечер июня 1941-го

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Именно здесь 80 лет назад пограничники Брестской крепости первыми охраняли наши рубежи и первыми смело и отважно вступили в схватку с немецко-фашистскими захватчиками. Сегодня в честь этого события курсанты Института пограничной службы произвели боевой расчет, назвали 58 имен бойцов Великой Отечественной войны, для которых та ночь стала роковой.

Максимум визуализации и погружения. Брест переносит в предвоенный вечер июня 1941-го

Вероника Кудринецкая:
Такие торжественные и в то же время печальные церемонии сегодня в Бресте проходили весь день. 80 лет назад был последний мирный день накануне Великой Отечественной войны, завтра, 22 июня, вся наша страна отметит День скорби и памяти. Война длилась 1418 дней и унесла жизни, только по официальным данным, 27 миллионов человек. В честь этой цифры символично сегодня же здесь, в Бресте, финишировала акция «Сад памяти». Российская и белорусская делегации во главе с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым посадила хвойные деревья. Акция началась в июне 2020 года, и за это время было высажено более 27 миллионов деревьев в честь каждого погибшего и в честь будущих поколений.

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Максимум визуализации и погружения. Брест переносит в предвоенный вечер июня 1941-го

Вероника Кудринецкая:
Монументы легендарной Победы утопают в цветах. Сегодня сюда приходят и брестчане, и гости города, приносят цветы. В том числе во всех этих мероприятиях участвуют белорусская и российская делегации во главе с Мезенцевым. Были возложены венки к памятнику. Потом здесь же, в стенах Брестской крепости, прошел круглый стол, на котором обсудили актуальные вопросы сохранения исторической памяти, а также была представлена книга «Подвиг советского народа бессмертен...» Как сказали авторы и организаторы всего этого проекта, они надеются, что книга попадет в руки каждому школьнику.

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Максимум визуализации и погружения. Брест переносит в предвоенный вечер июня 1941-го

Подробности в видеоматериале.

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Город, в котором начиналась война. Особое внимание в эти дни к Бресту и легендарной цитадели. Здесь проходят мероприятия, посвященные 80-летию...
 
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