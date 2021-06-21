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Минтруда и соцзащиты: «У нас один из самых низких уровней молодёжной безработицы»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Неделя молодежи стартовала в Беларуси. Помощь государства обсудили за круглым столом представители разных сфер. Среди тем – образование, здравоохранение, организация досуга, льготы молодым семьям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно в последнее воскресенье июня в стране отмечается День молодежи. А в 2021 году его расширили до недели. Каждый день абсолютно разный. 21 июня – с акцентом на спорт. Мероприятия проходят под слоганом «ЗдОрово! ЗдорОво!»
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
22 июня по всей стране молодежь примет участие в митингах-реквиемах, 23 июня – День молодой семьи. И так семь дней подряд – разные темы и разные слоганы. Задача – привлечь внимание к вопросам молодежной политики и их решению.
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Новости Беларуси. Неделя молодежи стартовала в Беларуси. Помощь государства обсудили за круглым столом представители разных сфер. Среди тем – образование,...
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