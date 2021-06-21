В Минске на улице Филимонова столкнулись две иномарки

Источник материала: ОНТ

Минске на улице Филимонова столкнулись две иномарки" class="one-news__figure-img">

В результате аварии на улице Филимонова в Минске оказались повреждены две машины. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в понедельник, 21 июня, примерно в половине седьмого вечера. Управляющий автомобилем марки «БМВ» 28-летний мужчина ехал по улице Филимонова со стороны Запорожской площади.

Совершая разворот на зеленый свет, он не уступил машине «Джили», ехавшей во встречном направлении. Произошло столкновение. К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram