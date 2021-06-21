От алтайского марала до африканских страусов: энтузиаст создал экоцентр под Гомелем. Ночлег, рыбалка и прогулки на катамаранах – для посетителей

Источник материала: ОНТ

Гомелем. Ночлег, рыбалка и прогулки на катамаранах – для посетителей" class="one-news__figure-img">

От алтайского марала до африканских страусов – диковинные животные и птицы поселились под Гомелем. Энтузиаст на территории бывшего песчаного карьера создал экологический центр, первый в регионе стационарный контактный зоопарк, где для животных все условия, максимально близкие к естественным. Посетителям предлагают ночлег, рыбалку и прогулки на катамаранах. Как отдыхать по-белорусски.





«Это на самом деле и бизнес, и, наверное, удовлетворение, хобби, любимая мечта с детства – создать какое-то благо, красоту».

По-настоящему живописное место – чистый воздух, лес и водная гладь. А ещё 50 видов животных и птиц, которых можно не только увидеть, но и покормить.

«Это девочка Майя, ей ровно годик в этом году исполнился. Сейчас она ручная, всех любит, рада».

Несколько лет назад Василий Антонов задался целью построить полноценный зоопарк. Обязательно контактный. В областном центре его нет, а спрос есть. Это видно каждый раз, когда в город приезжают передвижные зверинцы. Начал с малого. Купил вольеры и завёл пару видов птиц.

Следом в зоопарке появились африканские страусы, королевские фазаны и австралийские чёрные лебеди. А ещё яки, муфлоны, маралы, олени и похожая на шарпея китайская свинья мэйшан (эту породу вывели более 400 лет назад). Есть в коллекции и белорусские зубры. Для них Василий заказал спецперевозку из столицы.

«Я никогда не видела зубров. Они такие милые, я никогда не видела их рога, они пушистые, ну просто прелесть».

«Мне здесь больше всего понравилась природа».

«Я первый раз, но я бы хотела ещё раз приехать сюда».

Наталья Шульгина: «Спокойствие, благодать такая на душе, становится приятно».

Озеро Чернецкое и обширную территорию вокруг предприниматель взял в аренду на 25 лет. Это бывший карьер, здесь добывали песок на строительство моста. Сначала пришлось серьёзно вложиться в благоустройство берегов. Затем установили беседки, пирс и начали разводить рыбу.

«Вот такого карпа мы уже поймали».

Андрей Федин, рыбак: «Отдельное удовольствие в жизни, ты приезжаешь на день, забываешься обо всех заботах, проблемах, которые тебя ждут в городе».

Отдыхающие ловят здесь карася, толстолобика, форель, леща и окуня. А вырученные деньги идут на обустройство территории, это 80 гектаров земли. Уже построили гостиничный дом на 20 спальных мест, оборудовали террасу, отремонтировали подъездные пути.

Василий Антонов, предприниматель: «Наверное, всё-таки без помощи государства никуда, потому что развитие агроэкотуризма в Беларуси поддерживается на уровне Президента. Выделяется кредитование до 2000 базовых величин под 5% – это всё-таки сладкий процент для развития агроэкотуризма. Аренда земельного участка в районе значительно, в десятки раз, дешевле, чем в областных городах, что позволяет развиваться сельской местности».

Создание уникального экоцентра подарило району 10 рабочих мест. В планах – расширяться. При этом тратить деньги на новых животных теперь не обязательно: местные «старожилы», такие, как камерунские овцы, уже и сами приносят потомство. А с появлением в зоопарке зубрят-девочек в агроусадьбе и вовсе надеются положить начало собственной популяции зубров из Гомельского района.

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