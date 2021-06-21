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От алтайского марала до африканских страусов: энтузиаст создал экоцентр под Гомелем. Ночлег, рыбалка и прогулки на катамаранах – для посетителей
Источник материала: ОНТГомелем. Ночлег, рыбалка и прогулки на катамаранах – для посетителей" class="one-news__figure-img">
От алтайского марала до африканских страусов – диковинные животные и птицы поселились под Гомелем. Энтузиаст на территории бывшего песчаного карьера создал экологический центр, первый в регионе стационарный контактный зоопарк, где для животных все условия, максимально близкие к естественным. Посетителям предлагают ночлег, рыбалку и прогулки на катамаранах. Как отдыхать по-белорусски.
По-настоящему живописное место – чистый воздух, лес и водная гладь. А ещё 50 видов животных и птиц, которых можно не только увидеть, но и покормить.
Несколько лет назад Василий Антонов задался целью построить полноценный зоопарк. Обязательно контактный. В областном центре его нет, а спрос есть. Это видно каждый раз, когда в город приезжают передвижные зверинцы. Начал с малого. Купил вольеры и завёл пару видов птиц.
Следом в зоопарке появились африканские страусы, королевские фазаны и австралийские чёрные лебеди. А ещё яки, муфлоны, маралы, олени и похожая на шарпея китайская свинья мэйшан (эту породу вывели более 400 лет назад). Есть в коллекции и белорусские зубры. Для них Василий заказал спецперевозку из столицы.
Озеро Чернецкое и обширную территорию вокруг предприниматель взял в аренду на 25 лет. Это бывший карьер, здесь добывали песок на строительство моста. Сначала пришлось серьёзно вложиться в благоустройство берегов. Затем установили беседки, пирс и начали разводить рыбу.
Отдыхающие ловят здесь карася, толстолобика, форель, леща и окуня. А вырученные деньги идут на обустройство территории, это 80 гектаров земли. Уже построили гостиничный дом на 20 спальных мест, оборудовали террасу, отремонтировали подъездные пути.
Создание уникального экоцентра подарило району 10 рабочих мест. В планах – расширяться. При этом тратить деньги на новых животных теперь не обязательно: местные «старожилы», такие, как камерунские овцы, уже и сами приносят потомство. А с появлением в зоопарке зубрят-девочек в агроусадьбе и вовсе надеются положить начало собственной популяции зубров из Гомельского района.
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От алтайского марала до африканских страусов: энтузиаст создал экоцентр под Гомелем. Ночлег, рыбалка и прогулки на катамаранах – для посетителей
От алтайского марала до африканских страусов – диковинные животные и птицы поселились под Гомелем. Энтузиаст на территории бывшего песчаного карьера создал...
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