|
Понтонную переправу через Западную Двину наводят спасатели в Новополоцке
Источник материала: ОНТ
В Новополоцке спасатели наводят понтонную переправу через Западную Двину - это поможет городу частично решить транспортную проблему. На старом мосту обнаружили новые трещины, и это уже угрожающе.
Этот мост - единственный в Новополоцке. Первые трещины появились три года назад - тогда соорудили страховочную опору и ограничили движение тяжёлой техники. Сейчас трещины уже в других частях конструкции. Для безопасности начали сооружение понтонной переправы. Правда, она не сможет пропускать такой же поток, как мост. Кроме спасателей, работы на берегу ведут дорожные службы, предстоит сделать съезды, на правом берегу особо крутой спуск к воде.
По мосту кратчайшая дорога до Витебска и популярное направление в соседний Полоцк. Сейчас весь транспорт с широких городских улиц движется по одностороннему полотну. В час пик люди тратят почти час на дорогу. На реконструкцию старой переправы уйдёт около двух лет.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Новополоцке спасатели наводят понтонную переправу через Западную Двину - это поможет городу частично решить транспортную проблему. На старом мосту обнаружили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)