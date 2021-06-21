Понтонную переправу через Западную Двину наводят спасатели в Новополоцке

Источник материала: ОНТ

В Новополоцке спасатели наводят понтонную переправу через Западную Двину - это поможет городу частично решить транспортную проблему. На старом мосту обнаружили новые трещины, и это уже угрожающе.





Этот мост - единственный в Новополоцке. Первые трещины появились три года назад - тогда соорудили страховочную опору и ограничили движение тяжёлой техники. Сейчас трещины уже в других частях конструкции. Для безопасности начали сооружение понтонной переправы. Правда, она не сможет пропускать такой же поток, как мост. Кроме спасателей, работы на берегу ведут дорожные службы, предстоит сделать съезды, на правом берегу особо крутой спуск к воде.

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС Беларуси: «Сегодня мы понимаем, что 8000 машин была пропускная способность этого моста, понтонный мост порядка 2000, конечно, мы будем рассматривать пропускную только спецтехнику или другую технику, которая нуждается в скорейшем попадании на тот берег».

Адам Коноплич, генеральный директор предприятия «Витебскавтодор»: «На левом берегу эти работы закончатся сегодня завтра, а вот правый берег – там понадобятся немного другие мощности. Надеемся, что к концу недели или к понедельнику пешеходное движение сбросим на понтонный мост и начнутся активные работы по разборке существующего моста».

По мосту кратчайшая дорога до Витебска и популярное направление в соседний Полоцк. Сейчас весь транспорт с широких городских улиц движется по одностороннему полотну. В час пик люди тратят почти час на дорогу. На реконструкцию старой переправы уйдёт около двух лет.

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