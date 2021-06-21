ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пьяный борисовчанин, пытаясь скрыться от ГАИ, врезался в столб

21.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пьяный борисовчанин, пытаясь скрыться от ГАИ, врезался в столб

Сотрудники ГАИ, дежурившие в районе старой части города Борисова, обратили внимание на машину «Ауди 80». Когда водитель проигнорировал требование об остановке, началась погоня. Об этом сообщили в УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел 19 июня в районе часа ночи. Когда «Ауди» ехала по улице О. Кошевого, возле одного из домов, водитель не справился с управлением и врезался в осветительный столб и припаркованную машину «Хендай».

При этом после аварии водитель попытался сбежать, но вскоре был задержан инспекторами. 26-летнего местного жителя передали медикам для освидетельствования, которое показало  1,92 промилле.

Теперь борисовчанина ждет административная ответственность.


Фото: УВД Минского облисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники ГАИ, дежурившие в районе старой части города Борисова, обратили внимание на машину «Ауди 80». Когда водитель проигнорировал требование об остановке,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Генеральный директор СТВ: любовь к родине приходит только тогда, когда ты знаешь её историю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by