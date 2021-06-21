Пьяный борисовчанин, пытаясь скрыться от ГАИ, врезался в столб

Источник материала: ОНТ

Сотрудники ГАИ, дежурившие в районе старой части города Борисова, обратили внимание на машину «Ауди 80». Когда водитель проигнорировал требование об остановке, началась погоня. Об этом сообщили в УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел 19 июня в районе часа ночи. Когда «Ауди» ехала по улице О. Кошевого, возле одного из домов, водитель не справился с управлением и врезался в осветительный столб и припаркованную машину «Хендай».

При этом после аварии водитель попытался сбежать, но вскоре был задержан инспекторами. 26-летнего местного жителя передали медикам для освидетельствования, которое показало 1,92 промилле.

Теперь борисовчанина ждет административная ответственность.





Фото: УВД Минского облисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram