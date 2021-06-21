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На все лапы. Деловитый кот-сантехник заставил хохотать интернет
Источник материала: ОНТ
Многие привыкли к тому, что коты в доме играют роль декоративную, а городские коты зачастую не знают даже, что делать с мышью. На фоне этих новостей особенно ярко выделяется кот-сантехник. Историю
Видеокадры демонстрируют то, как кот самостоятельно отодвигает лапой бачок унитаза и начинает там возиться, очень напоминая добросовестного работника санитарно-технической службы.
Уже через несколько часов публикации в Instagram видео собрало сотни комментариев, а посмотрели его более 113 тысяч раз.
Комментаторы, судя по всему, остались в полном восторге от деятельного питомца. «Ахах, гарантия на работу – один год», «Ремонт сантехники, дорого», «Сразу проблему нашел. Хороший сантехник», «Кот на час» – шутили под видео.
Фото: pixabay
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Многие привыкли к тому, что коты в доме играют роль декоративную, а городские коты зачастую не знают даже, что делать с мышью. На фоне этих новостей особенно ярко...
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