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Эпидобстановка ухудшается в России: более 17 тыс. заражённых COVID-19 четвертый день подряд
Источник материала: ОНТ
Эпидобстановка. И здесь совсем не оптимистичные новости приходят из России.
В стране четвертый день подряд – более 17 тыс. зараженных и 440 летальных исходов. Заболеваемость растет. Новую вспышку связывают, в том числе, с новым индийским штамом – дельта-вирусом. Он распространяется гораздо быстрее предыдущих. И что особенно опасно - среди молодежи и детей. Раньше такого не было.
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Эпидобстановка. И здесь совсем не оптимистичные новости приходят из России. В стране четвертый день подряд – более 17 тыс. зараженных и 440 летальных исходов....
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