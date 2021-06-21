Эпидобстановка ухудшается в России: более 17 тыс. заражённых COVID-19 четвертый день подряд

Источник материала: ОНТ

Эпидобстановка. И здесь совсем не оптимистичные новости приходят из России.

В стране четвертый день подряд – более 17 тыс. зараженных и 440 летальных исходов. Заболеваемость растет. Новую вспышку связывают, в том числе, с новым индийским штамом – дельта-вирусом. Он распространяется гораздо быстрее предыдущих. И что особенно опасно - среди молодежи и детей. Раньше такого не было.

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