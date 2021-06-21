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«Они нас считают вторым сортом и будут относиться, как к рабам». Эксперты о коллективном Западе и санкциях против Беларуси
Источник материала: ОНТ
Эксперты отмечают особый цинизм лидеров государств, которые вводят ограничения прямо накануне памятной даты в Беларуси, не глядя на огромные заслуги нашего народа в деле защиты всей Европы от коричневой чумы.
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«Они нас считают вторым сортом и будут относиться, как к рабам». Эксперты о коллективном Западе и санкциях против Беларуси
Эксперты отмечают особый цинизм лидеров государств, которые вводят ограничения прямо накануне памятной даты в Беларуси, не глядя на огромные заслуги нашего...
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