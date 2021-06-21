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«Они нас считают вторым сортом и будут относиться, как к рабам». Эксперты о коллективном Западе и санкциях против Беларуси

21.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Они нас считают вторым сортом и будут относиться, как к рабам». Эксперты о коллективном Западе и санкциях против Беларуси

 Эксперты отмечают особый цинизм лидеров государств, которые вводят ограничения прямо накануне памятной даты в Беларуси, не глядя на огромные заслуги нашего народа в деле защиты всей Европы от коричневой чумы.

Николай Щёкин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии Национальной академии наук: «Коллективный Запад пробил дно. Причем не очередное, а уже фундаментальное, нравственное моральное. Скажу больше, что глубоко символично, когда весь просвещённый мир скорбит в связи с 80-летием нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, на нашу страну, именно сейчас принимаются подобные вещи. И дело уже не в конкуренции, а дело в другом, в ментальности европейцев, они нас ментально считают вторым сортом и будут относиться, как к рабам. Скажу больше, идет не просто работа на удушение страны, а они пытаются предпринять шаги, чтобы Республика Беларусь изменила свою политику и стала подчиняться европейским ценностям, которые мы пережили 80 лет назад». 




 

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 Эксперты отмечают особый цинизм лидеров государств, которые вводят ограничения прямо накануне памятной даты в Беларуси, не глядя на огромные заслуги нашего...
 
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