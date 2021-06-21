22 июня телеканал ОНТ подготовил тематический эфир: концерты, экспозиции и громкая премьера – документальный фильм «Первый день войны»

Источник материала: ОНТ

В скорбную дату 22 июня телеканал ОНТ подготовил тематический эфир.





В наших новостях расскажем о самых важных событиях, которые будут посвящены 80-й годовщине начала Великой Отечественный войны: это акции и экспозиции, концерты и военно-исторические реконструкции. Также в эфире ОНТ – громкая премьера: документальный фильм «Первый день войны». Он посвящен 22 июня, после которого начались самые страшные годы в истории человечества. Годы, которые «положили наземь» миллионы советских граждан, но не сломили нацию.

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