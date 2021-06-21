Чемпионат Европы по футболу: сборная Италии обыграла команду Уэльса

Источник материала: ОНТ

На чемпионате Европы по футболу стартовал третий тур группового раунда. Прошли два матча в квартете А.

Сборная Италии встречалась с командой Уэльса, одержала победу с минимальным счетом 1:0 и с 9-ю очками финишировала первой в группе. Команда Уэльса заняла второе место и также прошла в плей-офф. Единственный гол в этом матче на счету полузащитника Маттео Пессины. Итальянцы не проиграли ни одного матча не только на групповом этапе Евро-2020, но и в целом не уступают на протяжении 30-ти игр (серия сборной Италии длится с сентября 2018-го года).

Также сыграли сборные Турции и Швейцарии. Победу со счетом 3:1 одержали швейцарцы, но это не помогло им подняться выше третьего места в группе: Уэльс вышел вперед по разнице мячей. Сборная Швейцарии с 4-мя очками все еще сохраняет шансы на плей-офф (по правилам турнира четыре лучшие команды могут пройти в решающую стадию с третьего места).

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