ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чемпионат Европы по футболу: сборная Италии обыграла команду Уэльса

21.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Чемпионат Европы по футболу: сборная Италии обыграла команду Уэльса

На чемпионате Европы по футболу стартовал третий тур группового раунда. Прошли два матча в квартете А.

Сборная Италии встречалась с командой Уэльса, одержала победу с минимальным счетом 1:0 и с 9-ю очками финишировала первой в группе. Команда Уэльса заняла второе место и также прошла в плей-офф. Единственный гол в этом матче на счету полузащитника Маттео Пессины. Итальянцы не проиграли ни одного матча не только на групповом этапе Евро-2020, но и в целом не уступают на протяжении 30-ти игр (серия сборной Италии длится с сентября 2018-го года).

Также сыграли сборные Турции и Швейцарии. Победу со счетом 3:1 одержали швейцарцы, но это не помогло им подняться выше третьего места в группе: Уэльс вышел вперед по разнице мячей. Сборная Швейцарии с 4-мя очками все еще сохраняет шансы на плей-офф (по правилам турнира четыре лучшие команды могут пройти в решающую стадию с третьего места).

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На чемпионате Европы по футболу стартовал третий тур группового раунда. Прошли два матча в квартете А. Сборная Италии встречалась с командой Уэльса, одержала...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чемпионат Европы по футболу: сборная Италии обыграла команду Уэльса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by