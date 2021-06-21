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«Сейчас разберемся»: ретривер, который пришел на помощь хозяйке, рассмешил соцсети
Источник материала: ОНТ
Собаке только дай повод помочь хозяину. Он и тапки принесет, и зарядку сделать поможет, и за ребенком посмотрит. Еще одно видео, подтверждающее дружелюбие и услужливость псов, появилось недавно в Сети и поразило интернет-пользователей до глубины души. Историю
На видеокадрах ретривер с умным видом «помогает» хозяйке работать за компьютером, став на задние лапы и держа лапу на мыши. Таким образом создается ощущение, что он этой мышью и управляет.
Комментаторов явно покорил хвостатый помощник. «Какой хороший мальчик», «Лол, он выглядит таким озабоченным», «Ахахах, а потом объясняй начальнику, почему у тебя дебет с кредитом не сходятся», – написали они.
Видеоролик с названием «Коротко о том, как я работаю из дома» на странице хозяйки в Instagram просмотрели более 750 тысяч раз.
Фото: скриншот из видео
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Собаке только дай повод помочь хозяину. Он и тапки принесет, и зарядку сделать поможет, и за ребенком посмотрит. Еще одно видео, подтверждающее дружелюбие и...
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