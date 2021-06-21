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Алексей Коробущенко: разделили наше общество на две половины, и пятая колонна, в принципе, отработала

21.06.2021 22:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Была очень хорошая фраза произнесена: «фашистский Евросоюз». Сейчас очень часто сравнивают даже по карте Евросоюз, который находится в Европе, с Третьим рейхом. Август не разделил ли две идеологии и вдруг резко не выявил ли у нас пятую колонну, которая как раз под эти флаги и стала, которая в войну под ними же воевала со своим народом?

Алексей Коробущенко: разделили наше общество на две половины, и пятая колонна, в принципе, отработала

Алексей Коробущенко, учредитель историко-патриотического клуба военной реконструкции «Будем помнить»:
Вы прекрасно понимаете, что существует возможность гибридных войн. Такая война была, и она уже давно велась против Беларуси в том числе. И вот этот момент, это разделение, и пятая колонна – она работала уже давно. Наверное, это и послужило толчком, как этот вот Евросоюз. Это и был тот же толчок и у нас – разделить наше население. Это идеология, которая через СМИ, через информационные системы, через какие-то книги, фильмы создавала нетерпимость к действующему строю, заставляла забывать историю. Особенно сейчас мы говорили о Великой Отечественной войне. Сами слова «Отечественная война» – защита отечества, когда от мала до велика встали на защиту своей родины.

Кирилл Казаков:
Наши оппоненты вообще забывают понятие Отечественной войны, они превозносят Вторую мировую. Очень часто даже Советский Союз называют чуть ли не одним из зачинщиков этой войны.

Алексей Коробущенко: разделили наше общество на две половины, и пятая колонна, в принципе, отработала

Алексей Коробущенко:
Есть и такое, конечно, это не исключено. Но сам факт того, что разделили наше общество на две половины, и что пятая колонна, в принципе, отработала. А живой пример – Советский Союз, мы знаем, как выглядит развал. Сейчас просто надо встать нам всем, единение народа – это обязательно, надо сплотиться в борьбе против врага, который есть, и жить мирно. Создать какие-то условия для изучения истории, для понимания событий, которые произошли, осмысления этих событий, недопущения ошибок и так далее.

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Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не...
 
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