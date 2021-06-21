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Обращение Ангелы Меркель по случаю 80-й годовщины начала ВОВ раскритиковали в соцсетях

21.06.2021 22:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. Канцлер Германии выступила с обращением по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обращение Ангелы Меркель по случаю 80-й годовщины начала ВОВ раскритиковали в соцсетях

В своей речи Ангела Меркель отметила, что 22 июня – это повод для стыда немцев. Германия признаёт свою ответственность за преступления нацистов.

Обращение Ангелы Меркель по случаю 80-й годовщины начала ВОВ раскритиковали в соцсетях

Видео выступления было опубликовало в одной из соцсетей. Немецкие пользователи высказали негодование словами Ангелы Меркель и призвали не напоминать молодому поколению о чувстве вины. Канцлера призвали заниматься сохранением памяти о Великой Отечественной войне, а не культивировать чувство стыда.

 
 
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Новости Германии. Канцлер Германии выступила с обращением по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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