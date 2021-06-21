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Помогают даже восстанавливаться после инсульта. Показываем, какие новые тренажёры появились в Вилейке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Вилейском территориальном центре социального обслуживания населения появились современные тренажеры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С покупкой нового оборудования помогли местные жители. Всего три комплексные установки.
Два тренажера для общей реабилитации и один для работы в паре после инсульта.
Оборудование уличное и рассчитано на проработку всего тела. Это позволяет развивать подвижность и не допускать атрофии мышц. Все занятия проводятся после консультации врача.
Светлана Павлова, заведующая отделением Вилейского территориального центра социального обслуживания населения:
В Вилейке планируют расширять и безбарьерную среду. В планах создать на местном водохранилище инклюзивный пляж.
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Помогают даже восстанавливаться после инсульта. Показываем, какие новые тренажёры появились в Вилейке
Новости Беларуси. В Вилейском территориальном центре социального обслуживания населения появились современные тренажеры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ....
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