|
С начала лета в Минской области утонули 13 человек. ОСВОД напомнил правила поведения при купании
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Столбцовском районе в озере найден труп пенсионерки. По предварительной информации, женщина утонула. Оказалось, она была пациенткой психоневрологического дома-интерната и сбежала оттуда накануне происшествия. Причина устанавливается, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
К слову, с начала лета на водоемах Минской области погибли 13 человек, шесть из них только за прошлые выходные. Чаще всего виной трагедии становятся беспечность и алкоголь.
Знойным летом больше всего хочется найти спасение от жары. Самый простой способ – водные процедуры. Благо белорусам повезло: водоемов в стране предостаточно. А в Столбцах отдохнуть у воды можно и вовсе не выезжая за город. К услугам река Неман и водохранилище практически в самом центре.
Вадим Смоляк, корреспондент:
В выходные количество отдыхающих доходит до 300. Особенно много здесь детей. Причем как с утра, так и после обеда. Спасатели и не против: лучше здесь, на виду, чем где-то, да еще и без родителей.
Иосиф Григорцевич, председатель Столбцовской районной организации ОСВОД:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Столбцовском районе в озере найден труп пенсионерки. По предварительной информации, женщина утонула. Оказалось, она была пациенткой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)