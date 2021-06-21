|
«30 лет семья не знала о судьбе деда». Вот что говорят внучка и правнучка легендарного первого командира «Катюш»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «
Марина и Екатерина Смирновы, внучка и правнучка капитана Ивана Флерова:
30 лет семья не знала о судьбе деда. Только через 30 лет стало известно о подвиге, и еще через 30 лет деду присвоили звание героя. Моя боль – что мой отец даже не дожил до этого дня. И, конечно, этот день всегда со слезами на глазах. Он всегда напоминание о том, чего не должно быть в жизни. Этот день очень скорбный. День памятный. День задуматься всем о том, как дорог нам этот мир.
– Здравствуйте. У нас дома есть большой архив, посвященный Ивану Андреевичу Флерову, в котором много памятных вещей, таких как фотоаппарат, журналы, начиная с первого, в котором начали поиск первой секретной батареи «Катюш».
– Я очень хорошо помню, как открывался этот красивый памятник в Орше. Родители были там, на открытии, бабушка, вдова Флерова, была на открытии. Мы с мужем несколько раз были в Орше, с Катей еще не были. Ну, а вот как поехать туда – ты хочешь поехать?
– Да. Я хочу поехать, как только это станет возможным.
Читайте также:
Четыре дивизии так и не смогли взять город. Историк о том, как защищали Могилев в 1941 году
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«30 лет семья не знала о судьбе деда». Вот что говорят внучка и правнучка легендарного первого командира «Катюш»
Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)