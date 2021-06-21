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Брать воду и не забывать про отдых. Что ещё рекомендует ГАИ водителям в сильную жару?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Госавтоинспекция Минской области в жаркую погоду рекомендует водителям быть предельно внимательными, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Обязательно брать в поездку воду и не пренебрегать отдыхом. При возможности отказаться от поездок. Предельно внимательными нужно быть вблизи зеленых зон, где есть вероятность выхода на трассу диких животных.
Так, 20 июня несчастный случай с участием лося произошел в Вилейском районе.
Ирина Сапунова, старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:
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Новости Беларуси. Госавтоинспекция Минской области в жаркую погоду рекомендует водителям быть предельно внимательными, сообщили в программе «Минщина» на СТВ....
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