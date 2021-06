«Это крах проекта всей его жизни». Чалый — о том, как мы не заметили, а Лукашенко оказался в своём страшном сне

Источник материала: KYKY

Самый актуальный вопрос в Беларуси прямо сейчас – сколько еще продлится эпоха Лукашенко. Некоторые эксперты говорят, что наша страна погрузилась в долгий период застоя, но аналитик Сергей Чалый считает иначе – в эфире «Еврорадио» он объяснил, почему Лукашенко уже проиграл народу. Цитируем эту часть монолога Чалого.

Я внимательно следил за тем, что в последнее время писали и говорили аналитики. И увидел много разговоров о том, что, мол, наступила новая реальность, новая нормальность, в которой нам придется жить. Беларусь – страна-изгой. То, чего так боялся Лукашенко, случилось. Он сам перешел красную линию, о которой так много говорил.

Это тот самый неравновесный фазовый переход, о котором был написан мой последний текст на TUT.by. Переход, который говорит, что возврата к прошлому уже не будет – последует что-то еще. На историю произошло такое воздействие… Знаете, как говорил Гамлет в трагедии Шекспира: «The time is out of joint». Эту фразу переводят по-разному, один из вариантов – «распалась цепь времен», но он мне не нравится. Скорее, ее можно перевести как «вывихнутое время». Необратимая вещь, переход в новое качество – и его сложно оценить, находясь внутри процесса. Конечно, через время огромное количество аналитиков будет говорить, что все было очевидно. Постфактум всегда всё очевидно – и никогда не понятно в моменте.

У людей складывается впечатление, что начинается новый, длительный процесс. Пока что я никак не могу согласиться с этой точкой зрения. Честно, у меня нет ощущения устойчивости того состояния, в которое мы перешли. Состояние, в котором сейчас находится «власть», – нет возможности достичь поставленных целей. Ну, невозможно победить весь народ, который окончательно отказал в любви своему… [беседующий с Чалым журналист перебивает его, вспоминая историю, как на концерте группы «Кино» люди отошли от человека, обернутого в красно-зеленый флаг].

Хотя, вспомните, еще во время избирательной кампании люди, несогласные с «властью», выходили под официальным флагом. Сейчас такого нет, сейчас новое качество жизни. И уже нет возможности придумать хитрую схему а-ля «можно мы будем править вечно, но при этом откажемся от выборов?». Общество «нужно» деморализовать, а любые выборы мобилизируют, воодушевляют противников «власти», которых сейчас большинство (это видно по всем соцопросам, за исключением тех, где специально ставят задачу получить другой результат). Не получается придумать и вариант вроде «а можно я пойду, а вы там как-нибудь без меня, с Собвезом?» – это тоже не работает.

Я не понимаю, почему такой вывод (о длительности этапа, в котором оказалась страна – Прим. KYKY) делают аналитики. По риторике «власти», по ее эмоциональному состоянию, по принимающимся законам, которые не имеют к праву никакого отношения… «Власть» находится в подвешенном состоянии, в котором неясно, что делать. Играть на Запад – тоже невозможно, это будет проявление слабости в их же глазах. Почему мы так много слышим о том, как крепок «стальной орешек», как искренне его уважают враги? Это, кстати, интересный момент – переслушайте кусок (речь про выступление арестованного журналиста Романа Протасевича во время пресс-конференции МИД – Прим. KYKY), где Рома говорит: «Я уважаю президента Лукашенко», – но потом поправляет себя же: «Искренне уважаю». Очевидно, человек забыл, что нужно сказать это слово в тексте.

Хочу дать совет, в том числе аналитикам. Сейчас много внимания уделяют тому, что делают люди, постоянно задаются вопросами: а выходить ли на улицу, продолжать ли акции, когда риски чрезвычайно высоки? Что делать политикам, оппозиции? Ребята, сейчас следить нужно не за этим: все то, что произошло, – самонанесенные раны. Чтобы понимать, что будет потом, нужно анализировать состояние тех, кто стреляет себе же в ногу. Ошибка – это когда даже сторонники «власти» говорят: «Ой, какой ужас, что они наделали!». А когда в ответ на посадку самолета в Минске мы видим радостный возглас «теперь Лукашенко можно все!», а потом читаем пост депутата: «Мы еще Тихановскую и Латушко в багажнике привезем в изолятор» (позже эта запись была удалена) – все это говорит о том, что не было никакой ошибки. Случившееся – естественное продолжение интенции, в которой находится «власть». И именно это и нужно анализировать.

Еще много говорили о том, что раскола элит не произошло – видимого раскола элит не произошло. Все, кто вовремя успел перейти на сторону народа, стали личными врагами Лукашенко – и сейчас про них снимаю фильмы, награждают их «орденами Иуды». Сейчас же выйти «оттуда» невозможно. Очевидно, это не тот сценарий, на который рассчитывали люди из госаппарата. Посмотрите, сейчас на любом совещании, где Лукашенко рассказывает, что необходимо делать, присутствующие так на него смотрят: «Да-да, конечно. Что еще скажете?».





Весь мир напряженно ждет, что же еще придумает действующий «президент» – есть ли способ, как он сможет выкрутиться из этой ситуации? Но случилось то, чего он так боялся, – а боялся он оказаться в ряду политиков-изгоев. Лукашенко мечтал быть аналогом [первого руководителя возрожденного Польского государства Юзефа] Пилсудского. То, что сейчас происходит, – крах проекта всей его жизни. Это очень тяжело и болезненно.

Пока что он справляется с этим путем выстраивания мирового заговора против него же. И сейчас приходится строить все более сложные конструкции, чтобы сохранить душевное равновесие. И чтобы не признать, что в итоге он сам сделал всё для того, чтобы оказаться там, где он сейчас, – начиная с желания нарисовать себе 80% на выборах.