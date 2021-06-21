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Сергей Гамолко: с точки зрения сознания в 1941-м было более безопасно, было понятно – здесь враг, здесь свои

21.06.2021 23:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».

Сергей Гамолко: с точки зрения сознания в 1941-м было более безопасно, было понятно – здесь враг, здесь свои

Сергей Гамолко, член совета Военно-научного общества:
Здесь вот в чем дело. Это революция не бедных, не голодных. Это была революция зажравшихся.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Это была революция зажравшихся свадебных ведущих.

Сергей Гамолко:
Вспомним пирамиду Маслоу. Потребности человека – поел, попил, оделся, обулся, материальные потребности удовлетворил. Ему нужна самореализация. Они пришли на готовое. Они же сами не делали ничего, может быть, ни дня не работали. Они пришли на то, что их уже накормили, одели, обули – им надо себя реализовать. Как себя реализовать? А тут, пожалуйста, говорят: вот, давай революцию. Мы сейчас сравниваем 1941-й и 2020-й. С точки зрения сознания в 1941 году было гораздо более безопасно, потому что было понятно – здесь враг, здесь свои, жизнь или смерть.

Сергей Гамолко: с точки зрения сознания в 1941-м было более безопасно, было понятно – здесь враг, здесь свои

Кирилл Казаков:
Сейчас враги очень хорошо маскируются.

Сергей Гамолко:
Сейчас люди этого просто не понимают. Сейчас проблема в чем? Основная масса нашего населения – это болото: государство само справится. Да, понятно, что это не надо, но государство справится.

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Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не...
 
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