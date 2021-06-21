|
Сергей Гамолко: с точки зрения сознания в 1941-м было более безопасно, было понятно – здесь враг, здесь свои
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «
Сергей Гамолко, член совета Военно-научного общества:
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Сергей Гамолко:
Кирилл Казаков:
Сергей Гамолко:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Гамолко: с точки зрения сознания в 1941-м было более безопасно, было понятно – здесь враг, здесь свои
Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)