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США ввели визовые санкции в отношении 46 белорусских чиновников

22.06.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Новые санкции против режима Лукашенко продемонстрировали общую глубокую обеспокоенность США, Великобритании, Канады и Евросоюза действиями белорусских властей.

Об этом сообщила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

"США в координации с союзниками и партнерами в Великобритании, Канаде и ЕС предприняли ряд действий, чтобы режим Лукашенко понес издержки за различные вопиющие шаги. В прошлом месяце мы заявили, что разрабатываем список мер в отношении ключевых представителей режима, связанных с продолжающимся нарушением прав человека и коррупцией, фальсификацией результатов выборов 2020 года и принудительным изменением движения рейса авиакомпании Ryanair", - сказала Псаки.

"Госдепартамент и Министерство финансов США вводят санкции в отношении 62 белорусских граждан и пяти организаций в ответ на продолжающиеся репрессии. Важно то, что мы приняли меры вместе с нашими партнерами и союзниками. <...> Мы продемонстрировали общую глубокую обеспокоенность действиями режима", - отметила пресс-секретарь.

США ввели запрет на выдачу американских въездных виз, касающийся 46 официальных лиц Белоруссии, занимающих ключевые посты в администрации Лукашенко, ряде министерств и ведомств, а также дополнительные санкции в отношении еще 16 граждан и пяти организаций.

Новые санкции Запада в отношении режима Лукашенко отражают трансатлантическую приверженность поддержке демократических чаяний народа Беларуси, говорится в заявлении.

"Эти скоординированные решения (санкции – ред.) демонстрируют неуклонную трансатлантическую приверженность поддержке демократических чаяний белорусского народа", - заявил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать международные усилия по расследованию нарушений, которые были допущены в ходе белорусских президентских выборов 2020 года, а также последовавшего за ними подавления акций протеста", -подчеркнул он.

 
 
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Новые санкции против режима Лукашенко продемонстрировали общую глубокую обеспокоенность США, Великобритании, Канады и Евросоюза действиями белорусских властей.
 
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