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Боррель анонсировал секторальные санкции ЕС против режима Лукашенко

22.06.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза согласовали возможности для скорейшего введения секторальных экономических санкций против режима Лукашенко.

Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

"Мы обсудили и экономические санкции, которые мы намерены принять в скором времени, после саммита ЕС", - сказал он.

По его словам, главы МИД ЕС согласовали возможности для скорейшего введения секторальных экономических санкций против белорусских властей. ЕС может ввести 5-й пакет санкций против режима Лукашенко после введения экономических санкций, передает ТАСС.

Евросоюз продолжит поддерживать будущую демократическую Беларусь в рамках плана помощи оппозиции в €3 млрд, добавил Боррель.

"Мы встретились со Светланой Тихановской, внимательно послушали ее и ее призыв к ЕС сохранять свою решительную позицию. ЕС готов поддерживать будущую демократическую Беларусь в рамках пакета помощи в €3 млрд", - сказал он.

 
 
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Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза согласовали возможности для скорейшего введения секторальных экономических санкций против режима Лукашенко.
 
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