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Великобритания обещает перекрыть режиму Лукашенко доходы от экспорта нефти

22.06.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Великобритания совместно с США, ЕС, Канадой продолжит привлекать режим Лукашенко к ответственности, в том числе и за счет перекрытия потоков нефтяных доходов.

Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб, комментируя совместное заявление Великобритании, США и ЕС и Канады по поводу введенных против белорусских властей санкций.

"Великобритания и наши партнеры сегодня ввели санкции против тех, кто несет ответственность за продолжающееся подавление демократии и прав человека в Беларуси. Режим Лукашенко подверг опасности жизни пассажиров и членов экипажа самолета в позорной уловке с целью похищения Романа Протасевича», - заявил Рааб.

"Мы будем привлекать режим к ответственности, координируя действия с нашими союзниками, в том числе путем дальнейшего запрета на поездки, замораживания активов и перекрытия потоков доходов от экспорта нефти", - подчеркнул глава Foreign Office.

 
 
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Великобритания совместно с США, ЕС, Канадой продолжит привлекать режим Лукашенко к ответственности, в том числе и за счет перекрытия потоков нефтяных доходов.
 
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