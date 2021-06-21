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Сборная России вылетела с чемпионата Европы

22.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сборная России уступила команде Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Копенгагене. Счет открыли хозяева поля — Миккель Дамсгор поразил ворота российской сборной на 38-й минуте. Уже во втором тайме после ошибки Романа Зобнина датчане вновь огорчили голкипера российской команды Матвея Сафонова. Артем Дзюба отыграл один мяч, реализовав пенальти на 70-й минуте. После этого футболисты сборной Дании дважды отличились. Сперва на 79-й минуте гол забил Андреас Кристенсен, затем ворота Сафонова поразил Йоаким Мекле.

После неудачи команда Станислава Черчесова опустилась на четвертое место в группе и вылетела из чемпионата Европы, несмотря на равенство очков с Финляндией. Финская сборная обошла команду России благодаря лучшей разнице мячей.
 
 
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Сборная России уступила команде Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
 
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