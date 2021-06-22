|
Они довольны своей зарплатой. Самые высокооплачиваемые профессии 2021 года
Источник материала: Myfin
Руководители компаний и менеджеры высшего звена
Самая высокооплачиваемая работа. Личный доход директора компании может достигать сотен тысяч долларов в год. Впрочем, и получить ее сложнее всего. Ведь для этого требуется не только хорошее образование и высокий уровень ответственности, но и навыки управления. Мало кому нужен руководитель без опыта реального руководства.
Маркетологи
Маркетолог занимается продвижением товаров и услуг. Его зарплата зависит от компании, продаваемого продукта, рынка сбыта и личных успехов. Настоящий маркетолог обязан прекрасно разбираться в рекламе, сложной аналитике, математических моделях спроса и предложения. Впрочем, и вознаграждение будет соответствующим.
Трейдеры
Трейдеры совершают операции на валютном, фондовом или срочном рынках. Трейдер определяет, будет ли тот или иной финансовый инструмент расти или падать. Трейдеры работают на себя, покупая и продавая валюты, ценные бумаги и прочие активы, или принимаются на работу в крупные инвестиционные компании и международные банки. Профессия трейдера сегодня — одна из самых престижных в мире.
Разработчики
Речь идет и о, собственно, разработчиках мобильных приложений и о программистах в более широком понимании. Важным плюсом этой профессии является возможность найти работу практически в любой стране мира, причем без знания языка. Серьезным минусом — необходимость постоянного самообразования, ведь развитие технологий никогда не останавливается. Кроме того, для быстрой обработки информации часто требуется и дорогостоящая техника.
Логисты
На постсоветском пространстве на специалистов по логистике традиционно смотрят свысока. Их часто считают чем-то средним между кладовщиками и вторыми водителями. Между тем, логист — одна из самых уважаемых должностей в крупных торговых компаниях. Но необходимо понимать, что эти специалисты должны обладать не только опытом и отличными знаниями математики, но и железными нервами. Это ясно каждому, кто хотя бы раз сам планировал переезд. А ведь задачи логиста куда сложнее.
Дизайнеры
Представители этой профессии всегда могли достойно заработать, а в эпоху развития мобильных приложений их реальные доходы выросли очень серьезно. Если вы не лишены соответствующих талантов, готовы потратить пару лет на обучение и отлично владеете иностранным языком, то вполне можете рассчитывать на получение хорошей работы в одной из крупных IT-компаний. Правда для начала точно придется приобрести хороший компьютер.
*рекламный материал, ООО «Альпари Евразия», УНП: 192637625
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пандемия ударила по всем мировым рынкам, но сильнее всего, пострадал, пожалуй, рынок труда. Огромное число людей остались без работы или столкнулись со...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)