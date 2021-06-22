ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Они довольны своей зарплатой. Самые высокооплачиваемые профессии 2021 года

22.06.2021 06:23 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Они довольны своей зарплатой. Самые высокооплачиваемые профессии 2021 года

Руководители компаний и менеджеры высшего звена

Самая высокооплачиваемая работа. Личный доход директора компании может достигать сотен тысяч долларов в год. Впрочем, и получить ее сложнее всего. Ведь для этого требуется не только хорошее образование и высокий уровень ответственности, но и навыки управления. Мало кому нужен руководитель без опыта реального руководства.

  • Зарплата — до $ 250 000 в год
  • Продолжительность обучения — 6-7 лет
  • Стоимость обучения — до $ 100 000

Маркетологи

Маркетолог занимается продвижением товаров и услуг. Его зарплата зависит от компании, продаваемого продукта, рынка сбыта и личных успехов. Настоящий маркетолог обязан прекрасно разбираться в рекламе, сложной аналитике, математических моделях спроса и предложения. Впрочем, и вознаграждение будет соответствующим.

  • Зарплата — до $ 140 000 в год
  • Продолжительность обучения — 5-6 лет
  • Стоимость обучения — до $ 80 000

Они довольны своей зарплатой. Самые высокооплачиваемые профессии 2021 года

Трейдеры

Трейдеры совершают операции на валютном, фондовом или срочном рынках. Трейдер определяет, будет ли тот или иной финансовый инструмент расти или падать. Трейдеры работают на себя, покупая и продавая валюты, ценные бумаги и прочие активы, или принимаются на работу в крупные инвестиционные компании и международные банки. Профессия трейдера сегодня — одна из самых престижных в мире.

  • Доход — ничем не ограничен
  • Продолжительность обучения — от 4 недель
  • Стоимость обучения — бесплатно в компании Альпари

Они довольны своей зарплатой. Самые высокооплачиваемые профессии 2021 года

Разработчики

Речь идет и о, собственно, разработчиках мобильных приложений и о программистах в более широком понимании. Важным плюсом этой профессии является возможность найти работу практически в любой стране мира, причем без знания языка. Серьезным минусом — необходимость постоянного самообразования, ведь развитие технологий никогда не останавливается. Кроме того, для быстрой обработки информации часто требуется и дорогостоящая техника.

  • Зарплата — до $ 160 000 в год
  • Продолжительность обучения — всю жизнь
  • Стоимость обучения — до $ 50 000

Они довольны своей зарплатой. Самые высокооплачиваемые профессии 2021 года

Логисты

На постсоветском пространстве на специалистов по логистике традиционно смотрят свысока. Их часто считают чем-то средним между кладовщиками и вторыми водителями. Между тем, логист — одна из самых уважаемых должностей в крупных торговых компаниях. Но необходимо понимать, что эти специалисты должны обладать не только опытом и отличными знаниями математики, но и железными нервами. Это ясно каждому, кто хотя бы раз сам планировал переезд. А ведь задачи логиста куда сложнее.

  • Зарплата — до $ 136 000
  • Продолжительность обучения — от 6 лет
  • Стоимость обучения — от $ 40 000

Они довольны своей зарплатой. Самые высокооплачиваемые профессии 2021 года

Дизайнеры

Представители этой профессии всегда могли достойно заработать, а в эпоху развития мобильных приложений их реальные доходы выросли очень серьезно. Если вы не лишены соответствующих талантов, готовы потратить пару лет на обучение и отлично владеете иностранным языком, то вполне можете рассчитывать на получение хорошей работы в одной из крупных IT-компаний. Правда для начала точно придется приобрести хороший компьютер.

  • Зарплата — до $ 100 000
  • Продолжительность обучения — 2-3 года
  • Стоимость обучения — от $ 5 000

Они довольны своей зарплатой. Самые высокооплачиваемые профессии 2021 года

*рекламный материал, ООО «Альпари Евразия», УНП: 192637625

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пандемия ударила по всем мировым рынкам, но сильнее всего, пострадал, пожалуй, рынок труда. Огромное число людей остались без работы или столкнулись со...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: дзень памяці Васіля Быкава
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by