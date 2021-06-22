Они довольны своей зарплатой. Самые высокооплачиваемые профессии 2021 года

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Руководители компаний и менеджеры высшего звена

Самая высокооплачиваемая работа. Личный доход директора компании может достигать сотен тысяч долларов в год. Впрочем, и получить ее сложнее всего. Ведь для этого требуется не только хорошее образование и высокий уровень ответственности, но и навыки управления. Мало кому нужен руководитель без опыта реального руководства.

Зарплата — до $ 250 000 в год

Продолжительность обучения — 6-7 лет

Стоимость обучения — до $ 100 000

Маркетологи

Маркетолог занимается продвижением товаров и услуг. Его зарплата зависит от компании, продаваемого продукта, рынка сбыта и личных успехов. Настоящий маркетолог обязан прекрасно разбираться в рекламе, сложной аналитике, математических моделях спроса и предложения. Впрочем, и вознаграждение будет соответствующим.

Зарплата — до $ 140 000 в год

Продолжительность обучения — 5-6 лет

Стоимость обучения — до $ 80 000





Трейдеры

Трейдеры совершают операции на валютном, фондовом или срочном рынках. Трейдер определяет, будет ли тот или иной финансовый инструмент расти или падать. Трейдеры работают на себя, покупая и продавая валюты, ценные бумаги и прочие активы, или принимаются на работу в крупные инвестиционные компании и международные банки. Профессия трейдера сегодня — одна из самых престижных в мире.

Доход — ничем не ограничен

Продолжительность обучения — от 4 недель

Стоимость обучения — бесплатно в компании Альпари





Разработчики

Речь идет и о, собственно, разработчиках мобильных приложений и о программистах в более широком понимании. Важным плюсом этой профессии является возможность найти работу практически в любой стране мира, причем без знания языка. Серьезным минусом — необходимость постоянного самообразования, ведь развитие технологий никогда не останавливается. Кроме того, для быстрой обработки информации часто требуется и дорогостоящая техника.

Зарплата — до $ 160 000 в год

Продолжительность обучения — всю жизнь

Стоимость обучения — до $ 50 000





Логисты

На постсоветском пространстве на специалистов по логистике традиционно смотрят свысока. Их часто считают чем-то средним между кладовщиками и вторыми водителями. Между тем, логист — одна из самых уважаемых должностей в крупных торговых компаниях. Но необходимо понимать, что эти специалисты должны обладать не только опытом и отличными знаниями математики, но и железными нервами. Это ясно каждому, кто хотя бы раз сам планировал переезд. А ведь задачи логиста куда сложнее.

Зарплата — до $ 136 000

Продолжительность обучения — от 6 лет

Стоимость обучения — от $ 40 000





Дизайнеры

Представители этой профессии всегда могли достойно заработать, а в эпоху развития мобильных приложений их реальные доходы выросли очень серьезно. Если вы не лишены соответствующих талантов, готовы потратить пару лет на обучение и отлично владеете иностранным языком, то вполне можете рассчитывать на получение хорошей работы в одной из крупных IT-компаний. Правда для начала точно придется приобрести хороший компьютер.

Зарплата — до $ 100 000

Продолжительность обучения — 2-3 года

Стоимость обучения — от $ 5 000





*рекламный материал, ООО «Альпари Евразия», УНП: 192637625