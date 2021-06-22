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«Хозяин, очень стыдно!» 10 фото провинившихся собак, которых невозможно не простить
Источник материала: ОНТ
Есть мнение, что когда собака делает виноватый вид – на самом деле она не испытывает чувства стыда. Даже если это так – все равно то, как они это делают, многих заставит понять и простить содеянное. Вашему вниманию – подборка, которая способна растопить лед даже в очень холодном сердце.
1. «Если я закрою глаза, все исчезнет!» (нет)
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2. Неужели можно долго злиться на него?
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3. «В свое оправдание могу сказать, что было очень вкусно»
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4. А как на него вообще можно кричать?
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5. Здесь положение спасут только вкусняшки.
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6. «Это ведь ничего, да?»
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7. Надпись: «Я пытался сделать сэндвич, но не получилось. Я не знаю, почему».
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Есть мнение, что когда собака делает виноватый вид – на самом деле она не испытывает чувства стыда. Даже если это так – все равно то, как они это делают, многих...
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