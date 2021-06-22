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Обиделся и решил отомстить: пьяный гомельчанин позвонил в милицию и сказал, что ему пытались подсыпать наркотики
Источник материала: ОНТ
Правоохранителям позвонил житель Гомеля и заявил, что в одном из минских баров, где он отдыхал, ему пытались подсыпать наркотические вещества. Об этом
При этом, беседуя с оператором, мужчина долго не мог объяснить, где именно находится. Прибывшие на место правоохранители разобрались в ситуации.
Выяснилось, что заявитель, который отдыхал в одном из минских баров, пил спиртные напитки. В один момент он обиделся на обслуживающий персонал заведения и решил отомстить, позвонив в милицию. Сам 20-летний гомельчанин объяснил, что пошел на этот шаг, потому что выпил слишком много алкогольных напитков.
В отношении гомельчанина за заведомо ложное сообщение был составлен административный протокол по статье КоАП. Теперь парню грозит штраф в размере до 15 базовых величин (если проступок совершен впервые) или до 30 базовых (если он совершено повторно в течение года).
Фото: pixabay
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Обиделся и решил отомстить: пьяный гомельчанин позвонил в милицию и сказал, что ему пытались подсыпать наркотики
Правоохранителям позвонил житель Гомеля и заявил, что в одном из минских баров, где он отдыхал, ему пытались подсыпать наркотические вещества. Об этом сообщили в...
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