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Обиделся и решил отомстить: пьяный гомельчанин позвонил в милицию и сказал, что ему пытались подсыпать наркотики

22.06.2021 06:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обиделся и решил отомстить: пьяный гомельчанин позвонил в милицию и сказал, что ему пытались подсыпать наркотики

Правоохранителям позвонил житель Гомеля и заявил, что в одном из минских баров, где он отдыхал, ему пытались подсыпать наркотические вещества. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

При этом, беседуя с оператором, мужчина долго не мог объяснить, где именно находится. Прибывшие на место правоохранители разобрались в ситуации.

Выяснилось, что заявитель, который отдыхал в одном из минских баров, пил спиртные напитки. В один момент он обиделся на обслуживающий персонал заведения и решил отомстить, позвонив в милицию. Сам 20-летний гомельчанин объяснил, что пошел на этот шаг, потому что выпил слишком много алкогольных напитков.

В отношении гомельчанина за заведомо ложное сообщение был составлен административный протокол по статье КоАП. Теперь парню грозит штраф в размере до 15 базовых величин (если проступок совершен впервые) или до 30 базовых (если он совершено повторно в течение года).

Фото: pixabay

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Теги: Гомель
 
 
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Правоохранителям позвонил житель Гомеля и заявил, что в одном из минских баров, где он отдыхал, ему пытались подсыпать наркотические вещества. Об этом сообщили в...
 
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