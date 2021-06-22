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Мирный вечер: последние сутки перед войной вспомнили в Бресте
22.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Бресте вспомнили, как 80 лет назад проходило 21 июня. Последний мирный вечер. До начала войны оставались считанные часы, передает «МИР 24».
Ни о чем неподозревающие люди гуляли по городу, молодежь готовилась к выпускным. На пешеходной улице в центре города брестчане воссоздали атмосферу тех событий. Наряды 1940-х. Песни, музыка и стихи военных лет.
«Когда-то такие же девушки как я, мечтали пойти на бал, но им пришлось идти на войну. Поэтому присутствовать на этом мероприятии для меня честь», – сказала зрительница.
«Такие мероприятия заставляют задуматься, перенестись на 80 лет назад и ощутить все это в реальности», – отметила еще одна зрительница.
А в самой Брестской крепости тем временем на рядовое дежурство заступали защитники Родины. Многим из них прожить оставалось менее суток. У Тереспольских ворот курсанты почтили память тех, кто сложил голову в боях.
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У Тереспольских ворот Брестской крепости курсанты почтили память тех, кто сложил голову в боях.
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