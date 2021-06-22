ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мирный вечер: последние сутки перед войной вспомнили в Бресте

22.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Бресте вспомнили, как 80 лет назад проходило 21 июня. Последний мирный вечер. До начала войны оставались считанные часы, передает «МИР 24».

Ни о чем неподозревающие люди гуляли по городу, молодежь готовилась к выпускным. На пешеходной улице в центре города брестчане воссоздали атмосферу тех событий. Наряды 1940-х. Песни, музыка и стихи военных лет.

«Для нас, брестчан, Великая Отечественная война – это целые тома истории нашего города, истории каждого брестчанина. И не говорить о войне, мы просто не имеем право», – поделилась заместитель директора Брестской центральной городской библиотеки Елена Игнатьева.

«Когда-то такие же девушки как я, мечтали пойти на бал, но им пришлось идти на войну. Поэтому присутствовать на этом мероприятии для меня честь», – сказала зрительница.

«Такие мероприятия заставляют задуматься, перенестись на 80 лет назад и ощутить все это в реальности», – отметила еще одна зрительница.

А в самой Брестской крепости тем временем на рядовое дежурство заступали защитники Родины. Многим из них прожить оставалось менее суток. У Тереспольских ворот курсанты почтили память тех, кто сложил голову в боях.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У Тереспольских ворот Брестской крепости курсанты почтили память тех, кто сложил голову в боях.
 
Новости дня
Новости разные
 
Обиделся и решил отомстить: пьяный гомельчанин позвонил в милицию и сказал, что ему пытались подсыпать наркотики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by