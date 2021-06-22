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Мясникович: Взаимная торговля между странами ЕАЭС выросла в 1,3 раза
22.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Евразийский сертификат об антиковидном вакцинировании может появиться в ЕАЭС. Об этом было заявлено в коллегии Евразийской экономической комиссии. На ее заседании подчеркивалось, что, несмотря на пандемию, объем взаимной торговли между странами ЕАЭС за первые четыре месяца достиг 21 миллиарда долларов, передает «МИР 24».
На заседании коллегии ЕЭК обсудили также вопросы доступа к государственным закупкам. По итогам встречи стало известно, что соглашение об общем рынке газа в ЕАЭС планируют подписать уже в этом году.
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На заседании коллегии ЕЭК обсудили также вопросы доступа к государственным закупкам.
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