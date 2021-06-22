ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мясникович: Взаимная торговля между странами ЕАЭС выросла в 1,3 раза

22.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Евразийский сертификат об антиковидном вакцинировании может появиться в ЕАЭС. Об этом было заявлено в коллегии Евразийской экономической комиссии. На ее заседании подчеркивалось, что, несмотря на пандемию, объем взаимной торговли между странами ЕАЭС за первые четыре месяца достиг 21 миллиарда долларов, передает «МИР 24».

«Мы имеем рост в промышленности, особенно в обрабатывающей промышленности. В частности, прирост белорусской промышленности за четыре месяца составил 11%. Взаимная торговля между нашими странами в январе-апреле этого года существенно выросла – в 1,3 раза к уровню прошлого года», – заявил председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

На заседании коллегии ЕЭК обсудили также вопросы доступа к государственным закупкам. По итогам встречи стало известно, что соглашение об общем рынке газа в ЕАЭС планируют подписать уже в этом году.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На заседании коллегии ЕЭК обсудили также вопросы доступа к государственным закупкам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Обиделся и решил отомстить: пьяный гомельчанин позвонил в милицию и сказал, что ему пытались подсыпать наркотики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by