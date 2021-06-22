Мясникович: Взаимная торговля между странами ЕАЭС выросла в 1,3 раза

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Евразийский сертификат об антиковидном вакцинировании может появиться в ЕАЭС. Об этом было заявлено в коллегии Евразийской экономической комиссии. На ее заседании подчеркивалось, что, несмотря на пандемию, объем взаимной торговли между странами ЕАЭС за первые четыре месяца достиг 21 миллиарда долларов, передает «МИР 24».

«Мы имеем рост в промышленности, особенно в обрабатывающей промышленности. В частности, прирост белорусской промышленности за четыре месяца составил 11%. Взаимная торговля между нашими странами в январе-апреле этого года существенно выросла – в 1,3 раза к уровню прошлого года», – заявил председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

На заседании коллегии ЕЭК обсудили также вопросы доступа к государственным закупкам. По итогам встречи стало известно, что соглашение об общем рынке газа в ЕАЭС планируют подписать уже в этом году.