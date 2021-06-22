







пишет inopressa.ru. "(...) Ситуация в России развивается по сценарию, который нам не до конца известен, но то, что там происходит - истребление всей оппозиции, отсутствие правил, игнорирование закона, повсеместная коррупция - должно нас касаться. Путинский режим представляет собой глобальную угрозу, а не локальную. Идея Обамы о том, что Россия может представлять собой лишь региональную угрозу, оказалась серьезной ошибкой, за которую пришлось дорого заплатить, как мы это видели в Сирии или в ходе вмешательства Кремля в американские выборы 2016 года. Эта ошибка привела к примирительному подходу, частичным соглашениям. Но нельзя отделять подобные проблемы друг от друга, и я пытаюсь объяснять, иногда кричать, что путинский режим перестал быть проблемой только России, Украины или стран Балтии. Это вызов для всех, поскольку модель, которую он отстаивает, идет вразрез с моделью функционирования, созданной после Второй мировой войны, направленной на снижение уровня насилия и опору на взаимные договоренности", - утверждает Каспаров,inopressa.ru.





"(...) Сила путинского режима проистекает из слабости Запада. Потому что это не сталинский режим. Экономический и военный потенциал СССР был совсем другим. (...) Но у путинского режима есть свои сильные стороны, которые связаны с тем, что западное общество утратило единство. Раньше тоже были разногласия, писатели, такие как Сартр, стремились к умиротворению, но в целом общества понимали, что существует экзистенциальное противостояние двух систем. Сегодня мы больше не знаем, за что мы боремся, за какую систему ценностей. Со своей стороны, путинский режим имеет преимущество в гибридной войне по сравнению с СССР. Он не скован идеологическими ограничениями", - продолжает он.





"Путин считает, что его союзником является любая радикальная группировка, подрывающая прочность западной политической системы. Это позволяет ему очень эффективно действовать на Западе в ситуации, когда он располагает неограниченным количеством денег (чего не было в случае СССР). Он может позволить себе дать взятку в 1 млрд долларов, никого не спрашивая! И чтобы вести свою гибридную войну, он может опираться на партии, как крайне левые, так и крайне правые, и на Меланшона и на Ле Пен. Так что странно видеть западных лидеров, одного за другим, Макрона, Меркель, а теперь и Байдена, стремящихся к позитивным отношениям (с Москвой). Опять же, Путин силен, потому что Запад отказывается выступать против его политики. Отчасти это связано с феноменальным уровнем коррупции, которая разворачивается здесь. Я думаю, что мы видим только верхушку огромного айсберга, когда становимся свидетелями фактической "покупки" Путиным бывшего канцлера Германии, такого как Шрёдер, или, совсем недавно, Фийона", - указывает собеседник издания.





"(...) Из уст Байдена я не слышал того, что он осознает ситуацию. Перед саммитом я слышал от него, что главной угрозой безопасности США является изменение климата. Неужели мы такие идиоты, что можем удовлетвориться таким видением? У нас проблема с Россией. Вот почему я считаю, что встречаться с Путиным без предварительного условия было очень большой ошибкой. Байден предоставил ему огромную геополитическую победу, сначала назвав его "убийцей", а затем придав ему былой статус "великой державы" времен холодной войны. В качестве предварительного условия для встречи надо было потребовать освобождения Алексея Навального и молодого белорусского блогера Романа Протасевича", - считает Каспаров.





"(...) Сегодня нет угрозы ядерной войны. Что касается предостережений, то Кремль не принимает их во внимание, поскольку действия Запада противоречат этим предупреждениям. Мы видим, что Германия увеличивает поставки российского газа через "Северный поток" и что Байден отказался от возражений. Путин во время своей пресс-конференции дал понять, что и дальше будет действовать так, как ему заблагорассудится. Диалога быть не может, потому что он не признает правды, мы, российские оппозиционеры, знаем это, потому что мы слушали его ложные утверждения более двадцати лет! Для Путина актуальной темой является сохранение его власти, а для этого ему нужна конфронтация с Западом", - говорится далее.





"(...) Сегодня любая критика российского режима становится уголовным преступлением, как и любая попытка установить исторические факты! Рассказы о преступлениях Сталина во время войны также являются предметом уголовного преследования, запрещается выявлять общие черты между сталинским СССР и нацизмом. Кроме того, большая часть российской оппозиции уничтожена, многие, как и я, находятся в эмиграции, в тюрьмах или были убиты. Те, кто все еще действует, могут делать это только в пределах, установленных Кремлем. Происходит тотальный контроль, хотя это не СССР, потому что у Путина есть возможность интегрироваться в западную экономику. Такая глубокая интеграция возможна благодаря имитационной демократии этого режима. Это приводит к покупке олигархами, близкими к режиму, футбольных клубов, таких как "Челси", и к использованию гигантских состояний для инвестирования в западный общественный процесс. Кто, например, является крупнейшим филантропом Англии? Российский олигарх Алишер Усманов, вложивший 4,2 млрд фунтов стерлингов в благотворительность! Ни один Коминтерн не может сравниться с подобной ударной силой. И он не один, таких олигархов на Западе предостаточно. По этой причине западные страны не принимают радикальных решений по отношению к Москве", - анализирует Каспаров.





(...) Страны Запада должны использовать свое преимущество, которое у них все еще есть, "вместо того, чтобы из ненависти к самим себе предоставлять поле действия левым и правым популистам и российскому и китайскому авторитарным режимам. Но верно и то, что ощущается нехватка лидеров. Мы видим толпу Чемберленов и Даладье, но мало Де Голлей и Черчиллей!", заключает собеседник издания.











