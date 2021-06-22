Родион Морозов: «Для стартапов важны не только стены, но и экосистемы»

На эти вопросы в интервью Thinktanks.by ответил старший научный сотрудник BEROC Родион Морозов по итогам нового отчета об экосистеме стартапов, подготовленном CIVITTA и BULBA VENTURES с участием BEROC.





- Какую роль в экономике Беларуси играют стартапы?





- Стартапы, особенно средне- и высокотехнологичные определяют, насколько быстро будет развиваться экономика любой страны. Чем больше доля таких предприятий, тем быстрее экономика будет расти.





Глобальный мониторинг предпринимательства (GEM), проведенный в 2019 году, показал, что количество стартапов в средне- и высокотехнологичных секторах в Беларуси выше, чем можно было бы ожидать исходя из нынешнего уровня экономического развития страны. А вот если посмотреть на устоявшиеся компании в средне- и высокотехнологичных сектора, то их количество меньше, чем можно было бы ожидать исходя из нынешнего уровня развития в Беларуси. Получается, что в Беларуси легко начинать бизнес в средне- и высокотехнологичных секторах, а продолжать – не очень. И технологичные бизнесы предпочитают выстраивать свое развитие в других странах.





- К чему это приводит?





- Уже многие годы мы видим тот эффект, который особенно ярко проявляется сегодня, когда главные офисы компаний и центры прибыли находятся за рубежом, а в Беларуси – только разработчики. Этот тренд достаточно давний, но уровень развития стартапов до событий последнего года позволял надеяться, что можно создавать комфортные условия, чтобы эти компании оставались внутри страны.





Причинами, по которым зрелые компании открывали офисы в других странах, связаны с тем, что это необходимое условие для привлечения инвесторов. Во многих развитых странах это прописано в законодательстве – неважно из какой страны происходит стартап, важно, чтобы интеллектуальная собственность была зарегистрирована в США или ЕС. Я знаю пример, когда компаниям с белорусскими корнями после регистрации в Латвии, оказалось проще выходить не только на европейский, но и на азиатский рынок. Еще один момент связан с налогообложением – многие компании выбирают другие юрисдикции даже не по причине более низких налогов, а по причине более простого администрирования. Нормативно-правовая среда также имеет значение, особенно для не очень крупных компаний, которым нужно стабильно работать и развиваться.





- Но теперь появились и другие факторы, которые воздействуют на высокотехнологичные бизнесы.





- Да, и если еще год назад можно было говорить, что Беларусь не в полной мере использует потенциал стартапов, которые здесь появляются, то теперь можно ожидать проблем другого рода. Скорее всего, будет увеличиваться доля тех стартапов, которые могут начинать рассматривать возможность перемещения в другие юрисдикции с самого начала своей деятельности. Если раньше стартапы переезжали, когда выходили на этап привлечения инвесторов, то сейчас мы можем наблюдать, что уже на этапе проработки идеи стартапы будут рассматривать другие юрисдикции, где есть соответствующие условия. Речь может идти о технопарках и инкубаторах Литвы, Польши и других стран. Закрытие Имагуру стало очень серьезным сигналом для тех, кто пытался что-то высокотехнологичное сделать. Надо понимать, что стартапам важна не только инфраструктура, стены и крыша над головой, но и экосистемы. Им необходимо, чтобы рядом находились другие стартапы, инвестфонды, бизнес-ангелы. Но сейчас пошел отток из страны и бизнес-ангелов, и инвесторов и стартапов. У них у всех появилось гораздо больше пищи для размышлений, где создавать и развивать бизнес. сли раньше для сотрудников высокотехнологичных компаний были созданы крайне удобные условия – высокая оплата труда, хороший офис, хорошая инфраструктура, своя страна, то за последний год добавились факторы, которые нивелировали эти преимущества. Все это будет ставить под угрозу развитие средне- и высокотехнологичного сектора.