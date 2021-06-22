Белорусы и кризис: как водитель зарабатывает $1000 в Подмосковье, живя в кабине

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: yandex.ru

Куда и зачем он ездит

По рассказам Андрея выходит, что там вырос новый регион: спальные районы, магазины, школы и прочая инфраструктура. И населен этот регион более чем наполовину приезжими.

Вместе с населением растут и продуктовые сети. Андрей возит продукты в «Пятерочку». Вернее, он очень хотел бы туда устроиться, и практически обо всем договорился, но с белорусским гражданством не взяли. А «Пятерочка», кроме собственных машин, нанимает частные компании, которым дают задания на перевозку. Вот к такому извозчику и устроился Андрей. Эти компании тоже считают деньги, потому работают у них не местные, а приезжие – вахтами.

Фото носит иллюстративный характер, источник: drive.ru

Работа напряженная, график неравномерный, ночная работа – в порядке вещей. У водителей нет тех прав и возможностей, что имеют сотрудники сети, зарплаты меньше. Но работа официальная, с оформлением и зарплатой на карту Сбербанка России. Правда, задержкам зарплаты официальность не мешает. Средний заработок за месяц составляет примерно 78-79 тыс. росс. руб., что в пересчете дает примерно $1100. Но Андрей рассчитывает на тысячу, т.к. курс «россии» скачет.

Водителей не кормят, жильем и прочими бытовыми услугами не обеспечивают. Есть и общежития, и столовые, и даже залы для фитнеса, но все за отдельную плату. Однако большинство приезжих экономят: «мы приехали зарабатывать, а не тратить». Спят в машинах, готовят на примусах с газовыми баллонами. Если этого не делать, то привезешь домой только половину заработка.

Подготовка и проезд

– Раньше гастарбайтеры старались купить все дома. Везли даже продукты по-максимуму. Потом выяснилось, что даже в России многое не дороже, чем тут. Если работаешь в крупном городе, то везти запас нет особого смысла, – рассказывает Андрей. Он всегда покупает здесь, по-армейски выражаясь, «мыльно-рыльное» – предметы личной гигиены. Идет в «Остров чистоты», покупает на 15-20 руб. все на ближайшую поездку.

Вот и первый расход – 20 руб. на личную гигиену. Еще примерно 15 руб. – еда на дорогу.

Фото: Myfin.by, носит иллюстративный характер

– Сейчас поездка в Россию – проблема. Действуют ковидные ограничения, для въезда автотранспортом нужны основания. Для самолетов и поездов этого нет. Но билеты на Ласточку проданы на полтора месяца вперед. А летать самолетом за свой счет и ночевать в машине – финансовая несуразица.

Андрей едет туристическим автобусом. Цена билета до Москвы – 50 руб., еще за 50 руб. ему делают документ на право въезда в Россию (кто и как – Андрей не распространяется). По отзывам, большая часть подобных документов проходит, но иногда таких клиентов заворачивают. Когда и почему это случится с нашей стороны никому не понятно. При подозрении автобус останавливается, группу риска пересаживают в микроавтобус, везут лесными дорогами вокруг постов. До этого, по рассказам Андрея, некоторые переходили границу пешком.

Первый обязательный расход – дорога туда, 100 руб. в один конец. Еще 50 руб. сразу откладываем на дорогу обратно. В самой Москве проездных расходов нет – коллеги забирают от автобуса.

Питание и текущие расходы

Питается Андрей в кабине авто, продукты покупает в магазинах. Вечером готовит сам, днем перекусывает. Хотя вечер – условное понятие, график поставок меняется: может быть свободное утро, а с обеда начнется ажиотаж. Другая проблема – дороги бывают весьма напряженными, бывает едешь со скоростью пешехода или вообще стоишь в пробках.

Если покупать продукты, то средний расход на еду – 350 росс. руб. в день, или 13 бел. руб.

Фото: Myfin.by, носит иллюстративный характер

Но работа с продовольственными магазинами дает одно преимущество. В конце дня сети избавляются от продуктов с истекшим сроком. Выносят, как правило, упаковками. Большую часть разбирают сами работники и местные жители. Но водителям тоже достается. Это бывает не каждый день и не все нужно тому, кто живет в кабине.

Андрей как-то посчитал, что благодаря «подкормке» средний расход на продукты падает где-то до 150 росс. руб. в день или чуть больше 5 бел. руб.

Итого на продукты: максимум – 390 бел. руб., минимум – 150 бел. руб. на месяц.

Фото носит иллюстративный характер, источник: drive.ru

Вопрос с личной гигиеной всегда острый. Умыться, почистить зубы, мыть руки в течение дня возможно бесплатно. Но иногда хочется спокойно, с комфортом принять душ. Душ стоит 150 росс. руб., средний расход в месяц – 1 350 росс. руб.

Иногда нужно снять койку в общежитии. Хотя в машине ночуют даже зимой в мороз. Но если чувствуешь себя плохо, простыл, устал – надо спать в нормальной постели, без ночного подъема чтобы согреть машину.

Нормальный сон в среднем обойдется еще в 200 рос. руб. в день с душем. Зимой это бывает чаще, летом – реже, соответственно меняется и цена.

Расходы на стационарную кровать каждый месяц разные, но 800 росс. руб. лучше отложить.

Еще примерно 500 росс. руб. надо отложить на штрафы ГИБДД. Это с учетом, что быстро уплаченные штрафы сокращаются вдвое.

Обязательно нужно откладывать деньги на непредвиденные расходы. Они бывают разными, но случаются всегда и редко получаются ниже 20 долл.

«Капитальные расходы»

Есть расходы, которые организация сочла бы долгосрочными вложениями и переносила на стоимость продукции через амортизацию, т.е. понемногу в течение всего срока службы.

В случае Андрея это примус, газовый баллон, одеяло, теплые вещи на холодное время. Одеяло и вещи взяты из дома. Примус с баллонном брал за 60 долл., сейчас они даже подешевели – 118 бел. руб. и заправка баллона 20 руб., но его хватает очень надолго, можно не принимать в расчет. Примус в комплекте можно разнести на 2 года. Выйдет примерно 5 долл. в месяц. Спецодеждой и обувью Сергея обеспечивают, потому эту категорию не считаем.

Итого

Таблицу пересчитаем в доллары, все-таки гарстарбайтер ездит не за рублями, а российские рубли либо меняет на наши, либо конвертирует для сбережений.

Категория Сумма, долл. Доход 1100 Расходы Подготовка и проезд 70 Питание 60 Бытовые удобства 30 На штрафы 7 На нередвиденные расходы 20 Долгосрочные вложения 5 Непредвиденные расходы 20 Итого расходы 212

Итого чистый доход – $888 долл. Поскольку Андрей ездит не на один месяц и берется за дополнительные работы, тысяча долларов, по его словам, все же выходит.

Что в итоге?

По расчетам выходит, что Андрей зарабатывает меньше тысячи долларов. Но с учетом двойных вахт и подработок тысяча обычно набирается. На эти деньги живет его семья и он сам во время отпуска. Его финансовая (и не только финансовая) жизнь на вахте равновесной считаться не может. Протянуть так полгода, наверное, получится, хотя и с трудом. Но прожить так год вряд ли возможно. Могут возникнуть проблемы со здоровьем. Все же в случае Андрея работа идет «на износ».