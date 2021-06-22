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В Европарламенте надеются, что санкции побудят Лукашенко к диалогу с оппозицией

22.06.2021 08:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Европейский Союз надеется, что четвертый пакет санкций по Беларуси, который Совет ЕС утвердил в понедельник, 21 июня, побудит режим Александра Лукашенко начать переговоры с оппозицией.

Об этом заявил в беседе с DW постоянный докладчик Европарламента (ЕП) по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс.

"Думаю, что недавний пакет санкций заставит Лукашенко сесть за стол переговоров", - заявил Ауштрявичюс.

По его словам, Брюссель "постоянно стремится" к тому, чтобы Минск начал диалог о "мирном переходе к трансформации этого авторитарного режима в нечто более приемлемое для народа". Докладчик ЕП убежден, что решение Совета ЕС станет "очень мощным" и "своевременным сигналом" для Лукашенко, передает DW.

Пятрас Ауштрявичюс также выразил уверенность в том, что новые ограничительные меры "не являются вмешательством во внутреннюю политику Беларуси". Кроме того, собеседник DW убежден, что у ЕС имеются неформальные механизмы, чтобы смягчить удар, который санкции могут нанести по белорусским рабочим в сфере поставок калийных удобрений, а также в нефтехимическом и нефтяном секторах.

По словам Ауштрявичюса, речь идет о "неформальных каналах благотворительности, церкви, неправительственных организациях и прочих" институтах. "Все эти каналы существуют и были опробованы ранее, - добавил он. - Надеюсь, что европейские государства, европейские НПО и благотворительные организации будут более активны в поддержке нуждающихся в Беларуси".

 
Теги: Минск
 
 
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Европейский Союз надеется, что четвертый пакет санкций по Беларуси, который Совет ЕС утвердил в понедельник, 21 июня, побудит режим Александра Лукашенко начать...
 
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