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Президент Армении Армен Саркисян предлагает отказаться от парламентской формы правления

22.06.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Армения должна изменить Конституцию и вновь стать президентской республикой, считает президент страны Армен Саркисян.




В 2015 году после принятия поправок в Основной закон эта страна перешла от президентской к парламентской форме правления, пишет ru.oxu.az со ссылкой на  РИА Новости.

Как заявил Саркисян, сейчас государство нельзя назвать "ни президентской, ни парламентской республикой, когда правит премьер-министр". По его словам, "у людей есть большая власть, но нет ответственности":

"Армения должна вернуться к президентскому правлению и начать осуществлять реформы, которые будут сосредоточены на будущем, привнеся в страну новые технологии, основанные на искусственном интеллекте, открыв дверь для огромной армянской диаспоры, чтобы сделать страну более предсказуемой и ориентированной в будущее", - сказал он, выступая по видеосвязи во время Катарского экономического форума.

Президент подчеркнул, что у республики есть большой потенциал развития, прежде всего в сфере IT-технологий, но перед этим необходимо поменять Конституцию.

В воскресенье в Армении прошли выборы в Национальное собрание, в них приняли участие 21 партия и четыре блока.

Как свидетельствуют итоги подсчета голосов на всех участках, побеждает партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна с 53,92%; "Армения" набрала 21,04 процента. Третье место занял блок "Честь имею" бывшего президента Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых семи процентов голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе должны присутствовать как минимум три политические силы.

Окончательные итоги подведут на седьмой день после голосования.
 
 
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Армения должна изменить Конституцию и вновь стать президентской республикой, считает президент страны Армен Саркисян.
 
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