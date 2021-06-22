Белорусские евробонды упали до 85% от номинала на фоне новых санкций Евросоюза





прокомментировал "Интерфаксу" динамику рынка аналитик белорусской исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха. "По данным Франкфуртской фондовой биржи, за сегодняшний день рыночные котировки еврооблигаций Беларуси с погашением в 2031 году рухнули более чем на 6,7 процентного пункта - до 85% от номинала, что является историческим минимумом по этому выпуску бумаг", -"Интерфаксу" динамику рынка аналитик белорусской исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.





Ранее сообщалось, что 26 мая на фоне инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair и ареста блогера Романа Протасевича котировки еврооблигаций Беларуси с погашением в 2031 году снижались до 90,7% от номинала.





По мнению эксперта, текущее падение "еще не предел падения рыночных котировок еврооблигаций Белоруссии с учетом ожидаемого запуска секторальных санкций".





Руководитель отдела аналитики долгового рынка ИК "Ренессанс Капитал" Алексей Булгаков в комментарии "Интерфаксу" констатировал, что "на фоне заголовков в понедельник котировки суверенных еврооблигаций Беларуси упали на 3-4 п.п. по всей кривой, кривая доходности стала практически плоской (доходность по выпуску Беларусь-23 составляет 7,9%, Беларусь-31 - 8,3%)".





Он также отметил, что цены выпуска Беларусь-30 опустились ниже уровня августа 2020 года. Между тем, по его оценке, "фактические потоки в бумагах были небольшие при умеренных продажах в основном со стороны европейских инвесторов". На фоне негативных новостей о санкциях упали и котировки белорусских корпоративных бумаг. Так, котировки евробондов "Евроторг"-25 снизились на 3 п.п. (доходность 8,2%), белорусского Банка развития (БРРБ-24) - на 4 п.п. (доходность 10,6%).





"Негативная динамика котировок белорусских бумаг определяется возникшей определенностью того, что новый пакет санкций ЕС против Беларуси будет рыночно-релевантным и содержать, в частности, такие меры, как ограничения на крупнейшие позиции экспорта страны, ограничения на предоставление финансирования правительству, возможно, какой-то части финансового сектора страны, и, что представляется маловероятным, некие ограничения по торговле ценными бумагами белорусских эмитентов", - отметил Булгаков.





Как сообщалось, ЕС собирается ввести секторальные санкции против Беларуси после произошедшего в мае инцидента с принудительной посадкой в белорусской столице самолета авиакомпании Ryanair и задержания Протасевича.





Секторные санкции для Беларуси в четверг еще обсудят главы стран ЕС. В числе возможных отраслей, на которые будут распространяться санкции ЕС, официальные лица называют нефтепереработку, торговлю калийными удобрениями, деревообработку.





В понедельник в официальном журнале ЕС опубликован список из семи белорусских предприятий, в отношении которых введены персональные санкции. В перечень включены "Минский автомобильный завод", "БЕЛАЗ", нефтетрейдетр "ННК", а также компании "ЛОГЕКС", "Глобалкастомменеджмент", "Бремино групп" и "Сохра".







