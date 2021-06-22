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Вниманию пассажиров! В республике меняется маршрут и расписание движения ряда междугородних поездов

22.06.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В связи с проведением плановых ремонтных работ на участке Волковыск – Барановичи изменяется расписание и маршрут следования некоторых поездов на участке Гродно – Барановичи, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.




Так, на участке Гродно – Барановичи измененным расписанием и маршрутом 30 июня 2021 года будет следовать поезд № 631/631 Гомель – Гродно, а также поезд № 680 Гродно – Витебск, отправлением из Гродно 30 июня, 6, 8, с 12 по 15, с 19 по 22, с 26 по 29 июля, с 2 по 5, с 9 по 12 августа 2021 года.

Кроме того, пишет interfax.by, 30 июня 2021 года измененным расписанием и маршрутом на участке Гродно – Барановичи будут курсировать и некоторые поезда региональных линий экономкласса, отдельные поезда региональных линий экономкласса в указанную дату будут отменены из обращения.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в официальном мобильном приложении "БЧ.Мой поезд", а также по телефону 105 контакт-центра БЖД.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временно причиненные неудобства и просит с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В связи с проведением плановых ремонтных работ на участке Волковыск – Барановичи изменяется расписание и маршрут следования некоторых поездов на участке Гродно...
 
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