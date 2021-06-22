44-летний метатель молота Иван Тихон завоевал олимпийскую лицензию





Иван Тихон: спортсмен и спортивный функционер / ОНТ





пишет Еврорадио. Через два года сумел через Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменить дисквалификацию, ему вернули бронзовую медаль. Тихон — двукратный чемпион мира, призёр Олимпийских игр в 2008 и 2016 годах. В 2008-м после Олимпиады в Пекине попал в допинг-скандал, был дисквалифицирован,Еврорадио. Через два года сумел через Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменить дисквалификацию, ему вернули бронзовую медаль.





В 2020-м на фоне мирных протестов против фальсификации итогов президентских выборов подписал письмо в поддержку власти. В сентябре стал председателем Белорусской федерацией лёгкой атлетики вместо Вадима Девятовского, ещё одного белорусского метателя молота, который в августе с братом попал на Окрестина и пережил нервный срыв.