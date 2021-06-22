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В ЮАР не нашли подтверждения истории о рождении десятерни

22.06.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство здравоохранения Южно-Африканской республики не подтвердило информацию о том, что их гражданка Госиаме Тамара Ситохле родила одновременно 10 детей.



О рождении 10 детей женщиной из ЮАР сообщалось в начале июня
Фото: depositphotos.com

 Об этом 19 июня сообщает gordonua.com со ссылкой на  издание The South African.

В начале июня ряд СМИ сообщил о рождении 10 детей женщиной из ЮАР. Предполагалось, что это самое большое количество детей, рожденных за раз за всю историю.

Сообщалось, что женщина родила в одной из больниц провинции Гаутенге. Однако проверка властей показала, что ни в одной из больниц этой провинции не рождалось 10 детей одновременно. Также власти не смогли установить местонахождение детей.

Сомнения по поводу существования 10 детей выразил и партнер роженицы Тебохо Цотеци. 15 июня журналист Марвин Чарльз опубликовал официальное обращение Цотеци по поводу случившегося. В нем партнер роженицы сообщил, что всю информацию о рождении 10 детей знал только от самой женщины, но своими глазами их не видел.

Цотеци также отметил, что после рождения детей потерял связь с женщиной. В связи с этим его семья подала заявление о пропавшем человеке.

Издание Pretoria News 17 июня писало, что в итоге женщину нашли и доставили в полицейский участок, а оттуда – в больницу для проведения психологической экспертизы. О местонахождении предполагаемых новорожденных не сообщается.
 
 
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Министерство здравоохранения Южно-Африканской республики не подтвердило информацию о том, что их гражданка Госиаме Тамара Ситохле родила одновременно 10 детей.
 
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