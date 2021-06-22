В ЮАР не нашли подтверждения истории о рождении десятерни









О рождении 10 детей женщиной из ЮАР сообщалось в начале июня

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сообщает gordonua.com со ссылкой на издание The South African. Об этом 19 июняgordonua.com со ссылкой наThe South African.





В начале июня ряд СМИ сообщил о рождении 10 детей женщиной из ЮАР. Предполагалось, что это самое большое количество детей, рожденных за раз за всю историю.





Сообщалось, что женщина родила в одной из больниц провинции Гаутенге. Однако проверка властей показала, что ни в одной из больниц этой провинции не рождалось 10 детей одновременно. Также власти не смогли установить местонахождение детей.





Сомнения по поводу существования 10 детей выразил и партнер роженицы Тебохо Цотеци. 15 июня журналист Марвин Чарльз опубликовал официальное обращение Цотеци по поводу случившегося. В нем партнер роженицы сообщил, что всю информацию о рождении 10 детей знал только от самой женщины, но своими глазами их не видел.





Цотеци также отметил, что после рождения детей потерял связь с женщиной. В связи с этим его семья подала заявление о пропавшем человеке.





Издание Pretoria News 17 июня писало, что в итоге женщину нашли и доставили в полицейский участок, а оттуда – в больницу для проведения психологической экспертизы. О местонахождении предполагаемых новорожденных не сообщается.







