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На Уимблдоне Джокович и Федерер сразятся за место в истории

22.06.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Турнир будет противостояние двух легендарных теннисистов Роджера Федерера и Новака Джоковича.


Новак Джокович (слева) и Роджер Федерер. Фото: Reuters
28 июня стартует Уимблдон-2021.

"Серб стал первым из 1969 года теннисистом, который выиграл все турниры" Большого шлема" как минимум два раза, пишет gazeta.ua. Имеет 19 "Шлемов" и готовится к Уимблдону, где главным соперником станет восьмикратный победитель Роджер Федерер - самый известный теннисист в истории.

8 марта Джокович побил один из рекордов Федерера - начал 311-ю неделю на вершине рейтинга. 40-летний швейцарец практически не играл в 2020-м году из-за двойной операции. Зато приехал на "Ролан Гарроса", победил там в трех матчах и прервал турнир ради подготовки к Уимблдону. Талант и приспособленность швейцарца в травяных кортам, где состоятся матчи турнира, позволяют ему, несмотря на возраст и долгое отсутствие в туре, оставаться в одном ряду с Джоковичем.

Оба борются за место в истории. Федерер имеет 20 "Шлемов". Уимблдон - его последний шанс иметь единоличное лидерство, обойдя Надаля. Джокович взамен идет на календарный "Шлем" - победу на всех четырех турнирах года. Он уже выиграл чемпионаты Австралии и Франции. Так в 2016-м. Но тогда после победы на "Ролан Гарроса" Новак психологически сломался, добавилась травма локтя. Сейчас ситуация другая. "Ролан Гаррос-2016" был нужен сербу, чтобы взять все соревнования "Большого Шлема" в карьере. Нынешний - только этап, чтобы выиграть больше таких турниров, чем Федерер и Надаль. Только по количеству "Шлемов" серб уступает двум самым принципиальным соперникам. Поэтому он сделает все, чтобы победить на еще двух турнирах серии и утвердить себя в статусе GOATa - величайшего в истории", - написал журналист Роман Шахрай.
 
 
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