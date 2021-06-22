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Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
Источник материала: Навiны
Погоду на территории Беларуси будет формировать в основном область повышенного атмосферного давления и очень теплая неустойчивая воздушная масса.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы.
Ветер юго-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый.
Температура воздуха в регионах:
Брест +32..+34°C;
Витебск +31..+33°C;
Гомель +33..+35°C;
Гродно +31..+33°C;
Могилев +31..+33°C;
Минск +31..+33°C.
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Погоду на территории Беларуси будет формировать в основном область повышенного атмосферного давления и очень теплая неустойчивая воздушная масса.
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