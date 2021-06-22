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Евро-2020. Украина имеет шансы остаться, Россия едет домой
Источник материала: Навiны
Наши южные и восточные соседи уступили в последних своих матчах на групповой стадии
И если дружина Андрея Шевченко еще имеет шансы запрыгнуть в последний вагон уходящего в плей-офф поезда, то команда Станислава Черчесова отправляется домой.
Накануне
Россия — Дания — 1:4;
Финляндия — Бельгия — 0:3.
…и С:
Украина — Австрия — 0:1;
Северная Македония — Нидерланды — 0:3.
Сегодня пройдет (начало в 22:00 по минскому времени) третий тур в группе D:
Хорватия — Шотландия;
Чехия — Англия.
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Наши южные и восточные соседи уступили в последних своих матчах на групповой стадии чемпионата Европы по футболу.
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