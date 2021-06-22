Правозащитники: экстрадиции из РФ ожидают не менее трех белорусов, обвиняемых по делам в связи с протестами

Не менее трех белорусских граждан, обвиняемых по уголовным делам в связи с протестами, ожидают экстрадиции в Беларусь, сообщил руководитель правовых программ Московской Хельсинкской группы Роман Киселев 21 июня во время онлайн-встречи «Преследование белорусов в России».





Всего, по данным российских правозащитников, начиная с декабря прошлого года в РФ было задержано семь фигурантов уголовных дел в связи с белорусскими акциями протеста.

Шестеро из них остаются под стражей: Андрей Прилуцкий (задержан в декабре, обвиняется по ст. 364 УК РБ — насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), Алексей Кудин (в декабре, ст. 363 — сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок), Андрей Казимиров (в январе, ст. 293 — массовые беспорядки), Евгений Шабалюк (в феврале, ст. 363), Сергей Непогода (в марте, ст. 363) и Вадим Дубойский (в апреле, ст. 363).

Еще один задержанный в марте, Николай Давидчик, был освобожден 28 апреля в связи с отказом Генпрокуратуры РФ произвести экстрадицию. Мотивировка решения правозащитникам пока не известна. В Беларуси он обвиняется по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Четверо задержанных находятся в московских изоляторах, двое — в СИЗО Санкт-Петербурга.

«В настоящий момент Генеральная прокуратура РФ вынесла уже три решения о выдаче белорусских граждан, — отметил Киселев. — По Прилуцкому и Кудину мы уже обжаловали решения, по Казимирову есть решение суда первой инстанции, ждем решения второй. И по Алексею Кудину у нас очень затянулся процесс. Возможно, итоговое решение будет в конце этой недели».

Правозащитник пояснил, что, согласно российскому законодательству, предельный срок содержания под стражей в связи возможной экстрадицией составляет шесть месяцев. Если за это время решение не принято, фигуранта должны отпустить на свободу, однако это не исключает дальнейшего положительного решения об экстрадиции. Таким образом, Прилуцкий может быть освобожден 28 июня, Кудин — 22 июля.

Однако, по словам правозащитника, существует риск задержания освободившихся фигурантов уже после освобождения за нарушение миграционного законодательства и депортации под предлогом этого. В частности, Давидчик был задержан сразу после освобождения из СИЗО за то, что якобы проживал не по месту временной регистрации, но в суде ему удалось доказать свою невиновность.